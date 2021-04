Garbsen

Licht für dunkle Tage: Das wirkt oberflächlich gesehen etwas überflüssig angesichts der ungewohnt vielen Sonnenstunden. Landesbischof Ralf Meister ist es bei seiner Geste am Mittwoch in der Stephanuskirche auch eher um seelisch dunkle Tage gegangen und natürlich auch um das, was Christen zu Ostern feiern. Meister hat persönlich 800 Osterkerzen für Mitglieder von vier Garbsener Kirchengemeinden überbracht.

Landesbischof Ralf Meister verteilt in der Stephanuskirche Osterkerzen an Vertreter von vier Garbsener Gemeinden. Quelle: privat

Symbol zum Verschenken und Verteilen

Die Kerzen stehen den Gemeinden Stephanus, Silvanus, Osterwald und Horst zum Osterfest zur Verfügung – zum Auslegen, Verschenken und Verteilen. Bei Stephanus sollen sie während der nächstmöglichen Präsenzgottesdienste weitergegeben werden. In Horst sollen sie zusammen mit einem Gruß in der Kirche ausliegen.

250 Gemeinden aus der Landeskirche Hannover hatten sich auf das Angebot von Meister gemeldet. In insgesamt 18 Tagestouren wird er bis Donnerstag rund 100 Gemeinden und Einrichtungen besucht haben. Am 17. März hatte er bereits Station gemacht in Groß Munzel, unter anderem für die Kirchengemeinde Schloß Ricklingen.

Von Markus Holz