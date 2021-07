Havelse/Meyenfeld

Cord Bothe steht mitten in einem seiner Roggenfelder in Meyenfeld. In der Hand hält er eine Dose, die er kräftig schüttelt. Der Anblick erinnert an einen Barkeeper, der einen Cocktail zubereitet – Bothe ist allerdings Landwirt, zumindest im Nebenberuf. Die klappernde Eigenkonstruktion, die er in der Hand hält, ist eine Art Mähdrescher für die Hosentasche, sagt er. „Die Dose habe ich vorher mit Steinen gefüllt. Durch das Schütteln trenne ich die Körner aus den Ähren“, erklärt der Meyenfelder.

Landwirte brauchen jetzt Sonnenschein

Die Körner füllt er dann in ein Schnapsglas und daraus behutsam in ein kleines Gerät, das er in einem Koffer verpackt mitgebracht hat. Mit dem Gerät misst der Landwirt die Feuchtigkeit des Getreides. „17,5 Prozent. Der Wert ist leider noch zu hoch. Wir müssen unter 14,5 Prozent kommen“, sagt er beim Blick auf das Display. Damit ist klar: Dieses Roggenfeld wird Bothe an diesem Tag entgegen seiner ursprünglichen Pläne noch nicht abernten. Gefragt sind jetzt Geduld und vor allem Glück beim Wetter. „Ein paar Stunden Sonnenschein am Stück können da schon ausreichen, um die Feuchtigkeit zu senken. Das ist jedes Jahr wie ein Pokerspiel“, sagt er.

Landwirt Cord Bothe aus Meyenfeld testet die Feuchtigkeit seines Roggens. Quelle: Gerko Naumann

Grundsätzlich haben sich die meisten Landwirte über den verhältnismäßig konstanten Regen in diesem Sommer gefreut. „Gerade auf den eher sandigen Böden hier in Meyenfeld hatten wir in bei der Trockenheit seit 2018 weniger Ertrag“, sagt Bothe. Die Menge der Ernte werde in diesem Jahr bei den meisten Feldfrüchten absehbar größer ausfallen – für die Qualität, die natürlich ebenfalls für den zu erzielenden Preis wichtig ist, muss das nicht unbedingt gelten.

Lesen Sie auch: Trockenheit: Diese Verluste drohen Landwirten bei der Ernte

In einem Punkt haben die Landwirte in diesem Sommer in jedem Fall Geld gespart: „In den vergangenen Jahren mussten wir die Felder selbst beregnen, in diesem Jahr übernimmt das Petrus. Für den Mais war das super, auch beim Heu gab es eine Bombenernte“, so der Bothe. Für das Getreide, das jetzt für die Ernte dran wäre, muss das aber nicht unbedingt gelten. „Noch ist die Qualität gut, aber bei weiterem Regen könnte sie leiden.“

Baujahr 1987, 120 PS: Landwirt Cord Bothe aus Meyenfeld zeigt seinen Mähdrescher. Quelle: Gerko Naumann

Klimaextreme nehmen zu

Auch bei Landwirt Markus Grimm richtet sich der Blick derzeit fast stündlich auf die Wetter-App auf seinem Smartphone. Die zunehmenden Klimaextreme der vergangenen Jahre haben dem Havelser schon seit Längerem Probleme bereitet: „2017 hatten wir das Hochwasser der Leine. 2018 ging es darum, dass wegen der extremen Trockenheit nicht die ganze Ernte verkommt“, so der Landwirt.

Um so größer waren die Erwartungen an die Ernte dieses Jahres. Und ja, der Regen hat die Situation im Vergleich zu den Vorjahren auch verbessert, bestätigt Grimm. Von der einst erhofften Rekordernte seien seine Berufskollegen und er dennoch weit entfernt. „Leider ist der Niederschlag nicht der einzige entscheidende Faktor. Es geht zum Beispiel auch um die Temperatur und um die Schädlingssituation“, sagt Grimm. Und das Gesamtergebnis sei – Stand heute – dann doch „eher enttäuschend“. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Auf zehn Jahre gerechnet geht Grimm auch 2021 von einer Ernteeinbuße zwischen 20 und 25 Prozent aus.

Landwirt Markus Grimm aus Havelse überprüft, wie viel Feuchtigkeit noch im Weizen steckt. Quelle: Gerko Naumann

Das gelte auch für den Weizen. Ein Haufen des Getreides liegt schon auf dem Hof in Havelse. Ähnlich wie der Roggen des Meyenfelder Kollegen Bothe ist aber auch der noch zu feucht. „Der Druck zu ernten steigt jeden Tag mehr“, sagt Grimm – mit einem Auge schon wieder auf der Wetter-App.

Von Gerko Naumann