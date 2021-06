Berenbostel

12.000 sogenannte OP-Masken hat das Langenhagener Logistikunternehmen Logiline dem Paritätischen Verein für Jugendwohlfahrt Berenbostel gespendet. Er betreibt insgesamt drei Kitas sowie zwei Horte und kooperiert mit dem Förderverein Kindergarten Stelingen. Logiline-Geschäftsführer Raimund Grisson hat die Kartons eigenhändig in der Kita Nelkenstraße an den Vorsitzenden Hans-Gert Kalt übergeben. Kita-Leiterin Maren Kühne freut sich über rund 2000 Masken aus dieser Spende für sich und ihre 14 Mitarbeiterinnen.

Wenke und Raimund Grisson leben in Berenbostel, ihre beiden Kinder haben die Kita Nelkenstraße besucht. Der Weg vom Logiline-Firmensitz in Langenhagen nach Berenbostel ist insofern wohl noch viel kürzer gewesen als die rund 14 Autobahnkilometer. „Schon im vergangenen Jahr haben wir dem Schwimmverein 300 Stoffmasken gespendet“, sagt Geschäftsführer Grisson. Corona werde nicht so bald verschwinden und die Hygienebestimmungen würden dies auch nicht. Die Masken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Paritätischen hat Grisson „auf dem kurzen Dienstweg besorgt“.

Bestmöglicher Schutz

„Ich sehe diese Spende auch als Wertschätzung unsere Arbeit, unsere Erzieherinnen machen einen tollen Job“, sagt Kühne. Sie sei auch eine echte Arbeitserleichterung, weil inzwischen sämtliche Anschaffungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zwecks Abrechnung akribisch genau dokumentiert werden müssten. Für ihre Kita bedeuteten die Masken zudem weiterhin bestmöglichen Schutz im Arbeitsalltag.

„Wir verteilen jeweils 2.000 Masken an unsere insgesamt sechs Standorte“, sagt Hans-Gert Kalt, Vorsitzender des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt Berenbostel. „Unsere Betriebe müssen laufen und die Mitarbeiter sich wohl und sicher fühlen.“ Rund 70 Frauen und Männer arbeiten für den Paritätischen Berenbostel, ein Großteil haben sich laut Kalt am zurückliegenden Sonntag zum zweiten Mal impfen lassen.

Von Gert Deppe