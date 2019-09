Berenbostel

Game over: Das Unternehmen Lasergame XXL schließt seine Lasertag-Halle in Berenbostel. Das teilt der Betreiber in einer kurzen Nachricht auf seiner Facebook-Seite mit. Zu den Gründen wollen sich die Verantwortlichen derzeit nicht äußern. In der Mitteilung heißt es lediglich: „Eure Online-Spieleguthaben oder Buchungen könnt ihr freitags von 18 bis 22 Uhr und/oder samstags von 15 bis 18 Uhr abspielen. Nach dem 14. September sind keine Spiele/Buchungen mehr möglich.“ Lasertag ist eine Sportart, bei der sich die Spieler in der Schwarzlichtarena mit ungefährlichen Laserstrahlen markieren.

Von Gerko Naumann