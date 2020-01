Hannover/Frielingen

„Ich schaffe es nicht immer ganz seriös zu sein“, sagt Wolfgang Ebert. Der Frielinger Unternehmer steht auf der Bühne im Schloß Herrenhausen, vor ihm 500 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft. Gerade ist der Chef von Laseroptik als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet worden.

Seit 20 Jahren kürt der Verband „Die Familienunternehmer“ herausragende Persönlichkeiten aus seinen Reihen. Dirk Rossmann und Martin Kind wurden bereits ausgezeichnet, auch der Garbsener Unternehmer Robert Andreas Hesse ist unter den Preisträgern. In diesem Jahr hat sich die achtköpfige Jury für Ebert entschieden – weil er genauso bescheiden, wie unkonventionell sein Unternehmen führt und sich selbst und den Erfolg des international agierenden Familienunternehmens nicht immer in den Mittelpunkt stellt. So wie auch in diesem Moment auf der Bühne.

Eine eigene Kita für die Mitarbeiter

Natürlich müsse man in einer Hightech-Branche wie der Lasertechnik immer schauen, dass man den Anschluss nicht verliere, sagt Ebert. Aber Profitmaximierung sei nicht alles. Und so hilft bei Laseroptik eine eigene Kita, dass die rund 100 Mitarbeiter Familie und Beruf unter einen Hut bringen können, es wird gemeinsam gefrühstückt und gegrillt, außerdem lädt der Chef zu Ausflügen ein.

Seitdem Ebert das 1984 gegründete Unternehmen vor zwölf Jahren von seinem Vater Johannes Ebert übernommen hat, habe er ihm eine eigene Prägung gegeben, sagte Laudator Uwe Morgner, Professor am Institut für Quantenoptik der Leibniz-Universität Hannover – mit mutigen Entscheidungen und einem klaren Bekenntnis zur Region. „Hier passt alles zusammen: Wertschätzung und Erfolg.“

„Weltweit nachhaltig erfolgreich“

Das betonte auch Andreas Pralle, Regionalvorsitzender des Verbands „Die Familienunternehmer“: „Es ist dem Familienunternehmen Laseroptik gelungen, die tiefen regionalen Wurzeln dafür zu nutzen, um weltweit nachhaltig erfolgreich zu sein.“ In Frielingen entsteht Lasertechnik für Industrie, Medizin, Raumfahrt und Wissenschaft. 2017 wurde das Unternehmen bereits mit dem deutschen Mittelstandspreis ausgezeichnet.

„Man muss die Bereiche Arbeit und Leben nicht trennen“, sagt Ebert, der drei Kinder hat und das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Martin führt. „Arbeit gibt Struktur, Familie gibt dem Leben einen Sinn.“ Den Preis sehe er als eine Auszeichnung dafür, dass „wir vieles nicht nur anders, sondern auch richtig gemacht haben“. Er wolle ihn stellvertretend für seine Familie und die Mitarbeiter annehmen.

Glaubt man Eberts Sohn Julius, wird Laseroptik auch weiterhin in Familienhand bleiben. In einem Film, der zur Preisverleihung gezeigt wurde, ließ er an seinen Zukunftsplänen keinen Zweifel: „Ich will Physik studieren und die Firma meines Vaters übernehmen.“

