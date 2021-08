Garbsen

Der börsennotierte Laserspezialist LPKF aus Garbsen ist für den Innovationspreis des Landes Niedersachsen nominiert. Das Unternehmen bewirbt sich mit einem Minilabor für die massenhafte Vermehrung und Untersuchung von Zellen. Die Technologie soll so kostengünstig sein, dass sie auch für Universitäten und Start-Up-Firmen erschwinglich ist.

Grundlage des Laborsystems „Arralyze“ ist herkömmliches dünnes Laborglas. LPKF hat die Laser-Technologie, um das Glas zu strukturieren. Das Unternehmen stellt in einem eigenen Labor Glasträger her, die so feine Mulden haben, das eine Zelle plus Trägerflüssigkeit Platz finden. Es geht um Größenordnungen von Tausendstel Millimeter. Konventionelle Systeme aus Kunststoff oder Glas stoßen da nach Angaben von LPKF an ihre Grenzen und „verschwenden“ kostbares Zellmaterial. Auf einem einzigen Glasträger lassen sich so bis zu 100.000 Proben platzieren.

Minilabor für die Zellforschung

Zum Paket „Arralyze“ gehören die Glasträger, Mikroskop, automatisierte Pipetten zum Aufbringen der Proben, Software und Support. Den Preis nennt das Unternehmen noch nicht. Wettbewerber gibt es, „aber keinen, der so eine umfassende Lösung anbietet“, sagt „Arralyze“-Vizepräsident Robin Alexander Krüger und nennt Anwendungsbeispiele.

Wenig Zeit für den Bau von Zellfabriken

Als sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus infizierte, suchten amerikanische Forscher Corona-Antikörper. Sie verwendetet Zellen eines der ersten Amerikaner, der infiziert und genesen ist – ohne Impfung. Die Antikörper produzierenden Zellen wurden massenhaft vermehrt. Die produktivsten Zellen, in der Sprache der Biomediziner „Zellfabriken“ genannt, wurden isoliert und wiederum vermehrt. Die so gewonnen Antikörper sollte Trump als Cocktail bekommen.

Solche Verfahren stehen unter dem Druck, schnell, günstig und sicher sein zu müssen. Da setzt das „Arralyze“-System von LPKF an. Es funktioniere weitgehend automatisch und sei ideal für die massenhafte Untersuchung und die Herstellung von Zellfabriken, zum Beispiel für die Gewinnung von Antikörpern. Große Untersuchungsreihen mit Millionen von Proben seien tägliches Geschäft bei der Entwicklung von Medikamenten in Pharmaunternehmen. Die preisverdächtige LPKF-Technologie mache solche Verfahren auch für kleinere Einrichtungen erschwinglich, sagt Krüger.

Gehört LPKF am 7. September zu den Preisträgern?

Einen Markt sieht Krüger auch im Sektor personalisierte Medizin, Beispiel Krebsheilung. Wer einen individuellen Wirkstoff gegen Tumorzellen entwickeln will, muss die vermehrten Tumorzellen des Patienten mit Tausenden von Wirkstoffkombinationen zusammenbringen, um die bestmögliche Medizin zu finden. „Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt“, sagt Krüger.

Das Land Niedersachsen lobt den Innovationspreis in den Kategorien Vision, Kooperation und Wirtschaft aus. LPKF ist neben zwei weiteren Unternehmen nominiert im Sektor Vision. Die drei Siegerprojekte werden mit 20.000 Euro belohnt. Am 7. September macht die Jury die Ergebnisse in Hannover bekannt.

