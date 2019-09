Garbsen

Lea Kneller aus Osterwald reist demnächst nach Hérouville-St.-Clair. Vom 1. Oktober an arbeitet sie in der Verwaltung der Stadt in der Normandie und repräsentiert Garbsen in der französischen Partnerstadt. „Ich freue mich schon darauf, die Zusammenarbeit zwischen beiden Städten zu vertiefen und vor a...