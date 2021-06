Garbsen

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg und hat vor allem für gute Stimmung unter freiem Himmel gesorgt: Auch in diesem Jahr gibt es wieder Kultur am Blauen See. Das Leibniz-Theater lädt bei Kultur on the Beach bis Anfang September zu zahlreichen Abenden mit Musik und Comedy. Am Sonntag, 4. Juli, um 18 Uhr, etwa ist Oliver Perau alias Juliano Rossi zu Gast am Blauen See.

Auch zu Gast am Blauen See: Das Musik-Comedy-Trio Wolfgang Grieger und die High Nees. Quelle: Tschiponnique Skupin (Archiv)

21 Auftritte an der Azzurro Beach Bar

Insgesamt umfasst das Programm 21 Termine mit bekannten und weniger bekannten Künstlern, die unter Palmen an der Azzurro Beach Bar auftreten. Eine Woche nach Juliano Rossi tritt die Ö-Band (11. Juli, 16 Uhr) auf. Wer bei dem Konzert die Augen schließt, wird wahrscheinlich glauben, er sitze vor einer Bühne mit Herbert Grönemeyer. Sänger Matthias Liebetruth jedenfalls klingt dem Kultsänger zum Verwechseln ähnlich. „Paradiesisches Bacardi-Feeling“ versprechen die Veranstalter für den Auftritt von Dickes C. am Sonntag, 18. Juli, ab 18 Uhr.

Coversongs mit viel Herzblut bringt The New Brand ’splendid am Sonntag, 25. Juli, ab 18 Uhr zu Gehör, am Mittwoch, 18. August, sind die Altmeister der Beatbox-Comedy zu erleben. Das Duo The Art of Mouth bringt an diesem Abend noch einen besonderen Gast mit, Beginn des gemeinsamen Auftritts ist um 19 Uhr. Drei Meister ihres Genres treten am 25. August ab 19 Uhr am Blauen See auf: „Legends of Music – Best of Pop, Schlager & Rock“ heißt es beim Konzert von Marc Masconi, Michael von Zalejski und Oliver Fischer.

Kultur on the Beach: Alle Termine im Überblick Sonntag, 4. Juli, 18 Uhr: „That’s Amore“ mit Juliano RossiMittwoch, 7. Juli, 19 Uhr: Ausbilder Schmidt über „Die Lusche im Mann“Sonntag, 11. Juli, 16 Uhr: „Tribut an Herbert Grönemeyer mit der Ö-BandMittwoch, 14. Juli, 19 Uhr: Milou & Flint: „blau über grün“Sonntag, 18. Juli, 18 Uhr: Dickes C. präsentiert „Fette Beats und schlanke Füße“Mittwoch, 21. Juli, 19 Uhr, „Zaubershow – Abstandsversion“ mit DesimoFreitag, 23. Juli, 20 Uhr: Leichtigkeit und Lebensfreude in „Turbulento“ mit MarquessSonntag, 25. Juli, 18 Uhr: Bei The New Brand ’splendid herrscht „Endless summer“Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr: Heinz Gröning in: „Der perfekte Mann – Eine Laughstory“Sonntag, 1. August, 18 Uhr: Hans-Hermann Thielke präsentiert „Das Beste aus 25 Jahren“Mittwoch, 4. August, 19 Uhr: „Denn er weiß nicht, was er tut“ – Sascha KorfSonntag, 8. August, 18 Uhr: Ingo Appelt ist „Der Staats-Trainer“Mittwoch, 11. August, 19 Uhr: Sia Korthaus dreht sich „Im Kreise der Bekloppten“Sonntag, 15. August, 18 Uhr: Wolfgang Grieger & die High Nees: „Betreutes Scheitern“Mittwoch, 18. August, 19 Uhr: The Art of Mouth präsentiert „2 Verrückte – ein Sound“ Sonntag, 22. August, 18 Uhr: Satire mit Janssen und Grimm – „Ping!“Mittwoch, 25. August, 19 Uhr: „Legends of Music – Best of Pop, Schlager & Rock“Sonntag, 29. August, 18 Uhr: „Der Wahnsinn geht weiter“ mit Emmi & WillnowskyMittwoch, 1. September, 19 Uhr: Zeit für einen „Neustart“ mit Florian SchröderSonntag, 5. September, 18 Uhr: Benni Stark ist „Stark am Limit“ An den Sonntagen wird jeweils von 11 bis 13 Uhr ein Jazz/Pianofrühstück mit unterschiedlichen Künstlern angeboten. ged

Wortakrobatik und andere Zauberei

Allerlei Kurioses aus seiner Comedy-Kabarett-Zauber-Trickkiste hervorholen wird Hannovers Urgestein Desimo am Mittwoch, 21. Juli. Die „Zaubershow – Abstandsversion“ beginnt um 19 Uhr. Auch Ingo Appelt ist kein Unbekannter mehr. Am Sonntag, 8. August, gibt die Geheimwaffe gegen Depressionen ab 18 Uhr mit dem Programm „Der Staats-Trainer“ der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest. Nur wenige Tage später, am Mittwoch, 11. August, bewegt sich Sia Korthaus „Im Kreise der Bekloppten“. Ihr Auftritt beginnt um 19 Uhr.

Die Satiriker Imre Grimm (links) und Uwe Janssen unterhalten in ihrem Ping!-Programm mit schrägem Humor und anspruchsvoller Sinnentleerung. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Ein Muss für Freunde des schrägen Humors ist die Show „Ping!“ der beiden HAZ-Journalisten und Satiriker Uwe Janssen und Imre Grimm am Sonntag, 22. August, ab 18 Uhr. Und wenn Florian Schröder am Mittwoch, 1. September, um 19 Uhr auf „Neustart“ drückt, neigt sich Kultur on the Beach 2021 allerdings schon wieder dem Ende zu.

Info: Alle Veranstaltungen am Azurro Beach, Am Blauen See 119, 30823 Garbsen, finden unter Einhaltung der jeweils aktuellen Hygienevorschriften statt. Das gesamte Programm sowie Onlinetickets gibt es im Internet unter www.kultur-on-the-beach und www.leibniz-theater.de. Eintrittskarten sind auch unter www.reservix.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Zusätzlich zum Ticketpreis müssen Besucher 4 Euro für den Zutritt zum Areal Blauer See bezahlen, die aber als Verzehrgutschein genutzt werden können. Wer mit dem Auto anreist, muss noch eine Parkgebühr in Höhe von 2 Euro einkalkulieren. Einlass zu allen Veranstaltungen ist eine Stunde vor Beginn.

Von Gert Deppe