Auf der Horst

Schulverweigerung, Gewalt, Selbstgefährdung und nun auch noch die Corona-Pandemie – es gibt viele Krisen, die Familien überfordern. Unterstützung für solche Herausforderungen bietet seit Anfang Januar das Team der sogenannten Leine-Lotsen des Diakonischen Werks Hannover, und zwar in den Räumen eines ehemaligen Ladenlokals im Haus Skorpiongasse 33, direkt neben der Tafel. Zum Team gehören Jan-Patrick Zielke und Larissa Korpiun, zwei weitere Mitarbeiter sollen demnächst hinzukommen.

Die Sozialpädagogen helfen dort, wo Eltern oder Alleinerziehende Unterstützung brauchen. Etwa wenn Mütter und/oder Väter in extremen Belastungssituationen stecken, wenn Kinder Probleme in der Schule oder im Kindergarten haben oder wenn Eltern bei Erziehungsfragen keinen Rat mehr wissen. Die Leine-Lotsen sind eng vernetzt: mit der Jugendhilfestation der Region, Schulsozialarbeitern und den Garbsener Kitas und Schulen.

Im Vordergrund stehen Gespräche und passgenaue Hilfe. „Wir sitzen mit den Familien am Tisch, hören zu und helfen, Probleme zu sortieren und zu lösen“, sagt Zielke. Es wird aber nicht nur geredet: „Wir begleiten auch zu Ärzten oder Behörden“, ergänzt Korpiun. Einige Familien wenden sich direkt an die Jugendhilfestation, die dann die Leine-Lotsen beauftragen, andere Kontakte werden etwa über die Schulen oder Kindergärten vermittelt.

Neue Gruppe nur für zehn bis 14-jährige Jungen

In Hannover gibt es das Angebot bereits länger, nun hat das Diakonische Werk erstmals einen solchen Stützpunkt in der Region eröffnet. „In Garbsen gibt es, wie in vielen anderen Kommunen, einen steigenden Bedarf an sozialpädagogischer Familienhilfe“, sagt Christian Boes, Abteilungsleiter der Jugend- und Familienhilfe des Diakonischen Werkes. Der neue Stützpunkt ermögliche nun kürzere Wege und qualifizierte Unterstützung.

Neben der Arbeit mit Familien und einzelnen jungen Menschen wollen die Sozialpädagogen auch eine Gruppe für zehn- bis 14-jährige Jungen anbieten. „Wir füllen damit eine Lücke, denn Gruppen für dieses Alter gibt es kaum“, sagt Zielke. Und Schulsozialarbeiter in Garbsen hätten hier einen hohen Bedarf benannt. „Es gibt auffällig unauffällige Kinder, die in der Schule oder im Hort durchrutschen“, sagt Korpiun. „Sie sind angepasst, sehr still, haben wenig soziale Kontakte und behalten ihre Ängste und Probleme für sich.“ Trotzdem seien sie häufig in großer seelischer Not.

Die Gruppe trifft sich wöchentlich im Leine-Lotsen-Stützpunkt. Dort wird zusammen gegessen, gespielt. Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen sollen den Jungen helfen, soziale Kontakte zu knüpfen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. „Wir wollen mit den Jungen auch gemeinsam kochen“, kündigt Zielke an. Wird das Angebot gut angenommen, denken Zielke und Korpiun auch über weitere Gruppen nach, dann auch für Mädchen.

Der Stützpunkt der Leine-Lotsen liegt zwischen der Garbsener Ausgabestelle der Tafel und der Sozial- und Migrationsberatung des Diakonischen Werks an der Skorpiongasse 33. Quelle: Jutta Grätz

Info: Die Leine-Lotsen sind erreichbar unter Telefon (05137) 980850 und per E-Mail an team.garbsen@dw-h.de.

Von Jutta Grätz