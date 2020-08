Berenbostel

Das Unternehmen LeineNetz, eine Tochter der Stadtwerke Garbsen und Stadtnetze Neustadt, lässt ab Dienstag, 4. August, an der Kreuzung Rote Reihe/Lange Straße und Stephanusstraße insgesamt 20 Stromkabel erneuern. LeineNetz modernisiert bis voraussichtlich Ende November das Stromnetz in mehreren Garbsener Stadtteilen.

Im Lauf der Bauarbeiten wird die Stephanusstraße in Richtung Blumenstraße zur Einbahnstraße, und die Lange Straße wird eine Einbahnstraße in Richtung Leibnizstraße, schreibt Steffen Schlakat, Sprecher von LeineNetz.

Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Voraussichtlich in der Woche ab Montag, 10. August, werde die Lange Straße noch einmal gesperrt. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, so der Sprecher. Danach sollen die Bauarbeiten in diesem Bereich beendet sein.

Von Jutta Grätz