Garbsen

Der Jahreswechsel war für uns der passende Anlass, um in die nahe Zukunft Garbsens zu schauen. In einem nicht ganz ernst gemeinten Ausblick haben wir Überschriften aufgelistet, die wir uns für 2022 wünschen. Mehrere Leserinnen und Leser sind nun unserem Aufruf gefolgt, sich ihre eigenen Wunschschlagzeilen auszudenken.

Wie lange bleibt das griechische Restaurant Helena noch im Hallenbad am Planetenring? Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Das Restaurant Helena öffnet in neuen Räumen

Die fleißigsten waren dabei Birgit und Horst Oelze. Sie wohnen im Stadtteil Auf der Horst – um den sich auch die meisten ihrer Überschriften drehen. Zu denen gehört etwa die Titelzeile „Restaurant Helena in neuen Räumen Auf Der Horst“. Das dürfte ein Wunsch sein, den viele Garbsenerinnen und Garbsener teilen. Das beliebte griechische Restaurant befindet sich noch im Hallenbad am Planetenring. Es soll aber demnächst schließen, wenn das in die Jahre gekommene Schwimmbad aufwendig saniert wird.

Weitere Schlagzeilen der Familie Oelze zur Aufwertung „ihres“ Stadtteils lauten etwa „Eigentümer Auf Der Horst endlich enteignet: Leer stehende Ladenzeilen in Mars- und Bärenhof in ’Volkes Hand’“ oder „Altes Postgebäude Auf Der Horst endlich genutzt“. Sie haben aber auch allgemein gültige Wünsche wie „Bezahlbarer Wohnraum für Alte und Behinderte“ sowie „Konsequente Bestrafung für weggeworfene Zigarettenkippen“.

Das Kurtulus Springer-Meeting soll 2022 wieder Spitzenathleten nach Garbsen locken. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Springer aus ganz Deutschland reisen nach Garbsen

Die Schlagzeile von Reiner Dismer hat mit dem Ende der Corona-Pandemie zu tun, das vermutlich die meisten Menschen in Garbsen herbeisehnen. „Mein Wunsch wäre, dass die hochkarätigste Sportveranstaltung in Garbsen, das Kurtulus Springer-Meeting nach zweijähriger, coronabedingter Pause am 22. Mai stattfinden kann“, schreibt Dismer. Dann könnte Garbsen endlich wieder die besten Hoch-, Weit- und Dreispringer aus ganz Deutschland und internationale Gäste begrüßen.

Ein Sonderpreis für besondere Leistungen: Der damalige Garbsener Bürgermeister Christian Grahl (links) zeichnet den Fußballtrainer Volker Finke bei der Sportlerehrung 2018 aus. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Kehrt Volker Finke nach Havelse zurück?

Auch Heinrich Dannenbrink aus Stelingen hat eine Wunschüberschrift, die sich mit dem Thema Sport beschäftigt. Er greift unsere Hoffnung auf, dass die Fußballer des TSV Havelse doch noch den Klassenerhalt in der dritten Liga schaffen. Dazu soll, so Dannenbrink, ein alter Bekannter nach Garbsen zurückkehren: „Volker Finke übernimmt den TSV Havelse in prekärer Situation wieder, um den Abstieg aus der dritten Liga zu verhindern!“, lautet die Schlagzeile des Stelingers über den langjährigen Bundesligatrainer, dessen Karriere in Garbsen begann. Und Dannenbrink bietet sogar noch eine Alternative an: „Meinetwegen auch den TSV Stelingen!“.

Von Gerko Naumann