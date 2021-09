Berenbostel

Literaturlesungen wird es auch in diesem Herbst in der Stephanusgemeinde geben. An jedem Dienstagvormittag liest Pastor in Rente Werner Jursch ab 9.30 Uhr im Kirchraum aus einem ausgewählten Werk. Er beginnt am 5. Oktober mit dem Buch „Vom Aufstehen – Ein Leben in Geschichten“ von Helga Schubert.

Die heute 80-jährige Ostberliner Psychotherapeutin und Schriftstellerin erzählt darin sehr persönlich aus ihrem Leben – von Krieg, Flucht, Diktatur und dem Geschenk wiedergewonnener Freiheit. Schubert erhielt 2020 dafür den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis.

Die weiteren Termine im Überblick:

„Erinnerung an Preußen“: Texte unter anderem von Wilhelm Schäfer, Theodor Fontane und Marion Gräfin Dönhoff, Dienstag, 12. Oktober.

Texte unter anderem von Wilhelm Schäfer, Theodor Fontane und Marion Gräfin Dönhoff, Dienstag, 12. Oktober. „Vom Aufstehen II“: Die Fortsetzung der Lesung aus Helga Schuberts preisgekröntem Werk, Dienstag, 19. Oktober.

Die Fortsetzung der Lesung aus Helga Schuberts preisgekröntem Werk, Dienstag, 19. Oktober. „Lieblingsgedichte aus fünf Jahrhunderten“: Dienstag, 26. Oktober.

Dienstag, 26. Oktober. „Briefe, die anrühren“: Texte unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Otto von Bismarck und Dorothee Söller, Dienstag, 2. November.

Texte unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Otto von Bismarck und Dorothee Söller, Dienstag, 2. November. „Kleine Kostbarkeiten – Kurzprosa zum Freuen“: Dienstag, 9. November.

Dienstag, 9. November. „Händel komponiert den Messias“: Lesung aus Stefan Zweigs historischen Miniaturen „Sternstunden der Menschheit“, Dienstag, 16. November.

Lesung aus Stefan Zweigs historischen Miniaturen „Sternstunden der Menschheit“, Dienstag, 16. November. „Große Reden der Weltgeschichte“: Texte unter anderem von Elisabeth I. von England, Ernst Reuter, Martin Luther King, Dienstag 23. November.

Wegen der Corona-Bestimmungen und der damit verbundenen notwendigen Registrierung der Besucher bittet die Kirchengemeinde um rechtzeitiges Erscheinen.

Von Gert Deppe