Auf der Horst

Noch bis Montag, 28. Juni, ist der Lidl-Markt in Auf der Horst für einige Tage wegen Renovierung geschlossen. In den kommenden Jahren soll der Supermarkt vollständig abgerissen und – leicht nach hinten versetzt – an der Gehrbreite neu gebaut werden. Über die Pläne hat der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am vergangenen Mittwoch beraten und einem Einleitungsantrag für das Vorhaben zugestimmt. Die Lidl Vertriebs GmbH beabsichtigt, die Einkaufsfläche von 990 auf 1417 Quadratmeter zu vergrößern.

Genauer Termin steht noch nicht fest

Mit dem Neubau solle der Supermarkt laut Lidl „kundenfreundlicher und moderner“ werden. Zudem soll das Gebäude energieeffizienter werden. „Auch in Garbsen möchten wir unseren Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen präsentieren“, heißt es von der Lidl-Regionalgesellschaft Hildesheim auf Anfrage.

Einen genauen Termin für den Baustart gibt es bislang nicht. Auch über Details für den Neubau macht das Unternehmen noch keine Angaben. Man befinde sich noch in der Planungsphase, heißt es.

Anlass für den Neubau des Supermarktes ist die Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 ins Garbsener Zentrum. Denn die erweiterte Strecke soll von der derzeitigen Endhaltestelle am Planetencenter rechts vorbei am jetzigen Eingang zum Lidl-Markt bis zum Rathaus und zur Shopping-Plaza geführt werden. Dafür hat die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) einen Teil des derzeitigen Lidl-Grundstücks gekauft.

Stadtbahn soll ab 2027/28 rollen

Im Ausgleich dazu kauft die Lidl Vertriebs GmbH Teile des Nachbargrundstücks vom Wasserverband dazu, um die Grundstücksfläche entsprechend zu vergrößern. Die Neuaufteilung der Grundstücke soll auch die Situation rund um die neue Strecke der Stadtbahn entzerren. Konkret handelt es sich um den Bereich, auf dem sich aktuell die Verwaltung des Wasserverbands befindet. Durch den Neubau des Supermarktes plant das Unternehmen nicht nur die Verkaufsfläche für Kundinnen und Kunden zu vergrößern, sondern auch die Räume für die Mitarbeitenden neu zu konzipieren. Zudem setzt Lidl ein neues Technikkonzept ein, das Heizen, Kühlen und Klimatisieren vereint.

Für die Verlängerung der Stadtbahnlinie hat die Region Hannover erst kürzlich einen neuen Zeitplan auf den Tisch gelegt. Optimistisch gerechnet, sollen Bahnen ab 2027/2028 rollen.

Die Infrastrukturgesellschaft Infra macht als Eigentümerin der Strecke jetzt die Entwurfsplanung. 2023 soll das entscheidende Planfeststellungsverfahren eröffnet und abgeschlossen werden. 2024 würden die Ausschreibungen folgen und 2025 der Baubeginn.

Von Linda Tonn