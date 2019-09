Garbsen-Mitte

Mit der Komödie „Ein Käfig voller Narren“ startet das Kulturbüro Garbsen in die Theatersaison 2019/2020. Am Sonnabend, 14. September, gastiert die Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig mit dem Stück aus der Feder von Jean Poiret im Forum der IGS an der Meyenfelder Straße. Die Premiere beginnt um 19 Uhr. Florian Battermann hat das Stück inszeniert, das auch als Film und Musical große Erfolge gefeiert hat. Stargast im achtköpfigen Ensemble: Lilo Wanders.

Und darum geht es: Seit mehr als 20 Jahren sind Georges, der Besitzer des Nachtclubs „Der Narrenkäfig“, und sein Freund Albin, als bezaubernde Zaza der Star der abendlichen Show, ein Paar. Eine Liebe, bei der es oft heiß hergeht: Krisen, Küsse, Streit und Leidenschaft sind die Würze ihres langjährigen Zusammenseins. Aus Georges einzigem Abenteuer mit einer Frau stammt Sohn Laurent, den beide liebevoll gemeinsam großzogen. Nun ist Laurent erwachsen, verliebt und drauf und dran, seine Liebste Muriel zu heiraten, die aus einer erzkonservativen Familie stammt.

Um einen Eklat zu vermeiden, erklären sich Georges und Albin ihrem Sohn zuliebe bereit, eine konventionelle Familie vorzutäuschen. Sie versuchen, ihre Umgebung, einschließlich sich selbst, so harmlos und unauffällig wie möglich zu gestalten. Wie und ob dieses Vorhaben gelingt, gipfelt in einem komödiantischen Chaos der Extraklasse.

Karten für die Aufführung in Garbsen kosten 16 und 18 Euro. Im Vorverkauf sind noch Restkarten erhältlich: Kulturbüro im Rathaus, montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr. In Neustadt ist das Stück am Sonnabend, 28. September, ab 20 Uhr im Theater des Gymnasiums zu sehen. Tickets sind in der Vorverkaufsstelle des Theater- und Konzertkreises (Tourist-Info, Marktstraße 5), bei Buchhandlung Biermann ( Wunstorfer Straße 4, Neustadt) und im Online-Shop www.tkk-neustadt.de erhältlich.

Von Anke Lütjens