Garbsen-Mitte

Am Rathaus lauschen die Menschen im Sonnenschein, wippen zum Takt des Beats der Band Loopahead mit, viele haben ein kühles Getränk in der Hand. Fast scheint es so, als sei die Blues Time nie weg gewesen. Nur die erkennbar größeren Abstände zwischen den Stühlen und die Masken erinnern daran, warum auch die beliebte Musikreihe im vergangenen Jahr pausieren musste.

„Die Leute sind sehr dankbar, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Organisator Detlef Kuckuck von der Abteilung Kultur und Sport in der Verwaltung. „Aber sie sind auch vorsichtig und müssen sich erst langsam wieder an solche Veranstaltungen herantasten.“ Immerhin insgesamt rund 70 Gäste haben sich die beiden Konzerte am Sonnabend (The Bluesanovas) und Sonntag angehört. Und für die nächsten Wochen sieht der Vorverkauf noch besser aus, sagt Kuckuck.

Von Gerko Naumann