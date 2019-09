Horst

Dieser Titel hat es in sich: „Wir werden alle sterben – Panik für Anfänger“ hat Kabarettist und Comedian Lutz von Rosenberg Lipinsky sein mittlerweile zehntes Soloprogramm genannt. Denn Deutschland sei in Aufruhr, meint von Rosenberg Lipinsky. Er will seinem Publikum die Panik davor nehmen und zwar am Sonnabend, 28. September, auf der Bühne des Horster Harlekin. Beginn der Show, arrangiert zum 25-jährigen Bestehen der Kleinkunstbühne an der Andreaestraße, ist um 20 Uhr.

Viele Menschen wüssten morgens nicht, worum sie sich zuerst sorgen sollen, sagt von Rosenberg Lipinsky: um Flüchtlinge oder Aldi-Toast? Politiker oder öffentliche Verkehrsmittel? Die Zeitung? Das Internet? „Und wer jagt uns mehr Angst ein?“, fragt der Comedian. Die Mehrwertsteuer oder doch die Ehefrau?

„Das Abendland geht unter“

Ob Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung: Die Panikmache werde immer größer, das Wetter immer schlechter und das Leben immer teurer, sagt der Comedian. Und das Abendland gehe unter und die SPD gleich mit. Der Mittfünfziger nimmt jedoch noch andere Sorgen wahr: „Gleichzeitig werden wir angeblich immer älter, aber sterben auch aus. Angeblich sterben wir aus – aber wir sollen trotzdem vorher noch die Umwelt retten?“

Kein Wunder: „Es ist uns alles zu viel“, meint von Rosenberg Lipinsky. Daher will der Kabarettist seinem Publikum Mut zusprechen und Halt geben. Und er will die Politik zur Rede und deren Polemik bloßstellen. Denn der selbst ernannte „lustigste Seelsorger Deutschlands“ ist überzeugt: „Angst ist kein Zustand – es ist eine Methode.“

Info: Karten kosten 15 Euro und können im Internet auf horsterharlekin.de bestellt werden sowie per Anrufbeantworter unter Telefon (05131) 455935. Der Kartenvorverkauf im Horster Harlekin ist immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Von Jutta Grätz