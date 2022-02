Auf der Horst

Auch im Jahr 2022 trotzt das Garbsener Mädchen- und Frauenzentrum der Corona-Pandemie. „Wir haben ein umfangreiches Angebot zusammengestellt, bei dem jede Frau etwas Interessantes finden kann und das Kontakt und Austausch mit Vorsicht, Abstand und Hygienemaßnahmen ermöglicht“, berichtet Einrichtungsleiterin Eva-Maria Katiofsky.

Spaziergang gegen die Einsamkeit

Wie gewohnt steht auch in diesem Jahr wieder an jedem ersten Mittwoch im Monat unter dem Motto „In Bewegung kommen“ ein eineinhalbstündiger Spaziergang mit anschließender Einkehr auf dem Programm. „Es ist erwiesen, dass schon 15 Minuten tägliche Bewegung im Freien genügen, um sich optimistischer, fitter und weniger einsam zu fühlen“, begründet Katiofsky den gemeinsamen Ausflug an die frische Luft.

Im März lockt dann die Seminarreihe „Die Leichtigkeit im Schweren finden“, bei welcher die Teilnehmerinnen körpertherapeutische und kreative Methoden zur Stärkung der psychischen Gesundheit kennenlernen.

Einzelberatungsgespräche weiterhin möglich

Zusätzlich bietet das Garbsener Mädchen- und Frauenzentrum auch die Abendreihe „Entspannung und zur Ruhe kommen“ an. Diese Veranstaltung bietet einen Einblick in verschiedene Bereiche der Selbstfürsorge im Rahmen einer gemütlichen und offenen Gruppe, versprechen die Veranstalterinnen.

Wer über seine Probleme, Gewalterfahrungen oder Krisen lieber unter vier Augen sprechen möchte, kann dies natürlich auch weiterhin in einem ausführlichen Einzelberatungsgespräch tun. Terminvereinbarungen und Seminaranmeldungen sind per E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de oder telefonisch unter (05137) 122221 möglich.

Von Curdt Blumenthal