Garbsen

Um das Suchen und Finden drehen sich die Angebote des Mädchen- und Frauenzentrums Garbsen im September. Dabei geht es um den Umgang mit Krisensituationen, die Entdeckung des eigenen Humors sowie den Einfluss der sozialen Medien auf heranwachsende Mädchen. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich.

Lesen Sie mehr: Das ist das Mädchen- und Frauenzentrum Garbsen

Krisen meistern

In der dreiteiligen Reihe „Die Leichtigkeit im Schweren finden“ will Ulrike Baumann Möglichkeiten aufzeigen, wie man auch in Krisensituationen handlungsfähig bleiben und Stress vermindern kann. Auch die Erfahrung, dass Stabilität trotz Gefühlsschwankungen möglich ist, will die Heilpraktikerin für Psychotherapie vermitteln. Die Reihe ist für eine geschlossene Gruppe gedacht und ist mittwochs von 18 bis 20 Uhr am 15. und 29. September sowie am 13. Oktober.

„Entdecke den Clown in dir“ ist ein Abend mit Elke Langanke am Mittwoch, 22. September, überschrieben. Von 18 bis 20 Uhr zeigt sie auf spielerische Weise, wie Leichtigkeit, Humor und Lachen das eigene Leben beeinflussen und somit auch schwierige Lebenssituationen gemeistert werden können.

Einfluss der sozialen Medien

In dem Workshop „Mädchen im Netz“ informiert Uschi Breidenstein unter anderem darüber, welchen Einfluss Youtube, Tiktok, Instagram & Co. beziehungsweise die entsprechenden Influencerinnen auf heranwachsende Mädchen haben. Er ist am Sonnabend, 25. September, von 15 bis 18 Uhr und ist für Mütter von Töchtern im Alter von zehn bis 14 Jahren gedacht.

Eine Anmeldung ist für alle Angebote unter Telefon (05137) 122221 oder per E-Mail an info@frauenzentrum-garbsen.de erforderlich. Es gilt die 3-G-Regel.

Von Gert Deppe