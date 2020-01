Berenbostel

Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend eine Spielhalle in Berenbostel überfallen und Geld erbeutet. Nach Angaben der Kriminalpolizei Hannover betraten die Männer das Gebäude gegen 22.15 Uhr. Einer der Männer hatte eine Waffe in der Hand und schoss damit in die Decke. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um eine Schreckschusspistole.

Anschließend forderten die Täter von einer 53-Jährigen Mitarbeiterin der Spielhalle Geld. Mit der Beute flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Leinestraße. Die Angestellte und drei Gäste blieben bei dem Überfall unverletzt. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Täter konnten jedoch entkommen.

So sehen die Täter aus

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Der Mann mit der Pistole wird als Anfang bis Mitte 20 beschrieben. Er trug ein helles Tuch im Gesicht, das er bis über die Nase gezogen hatte. Seine Komplizen sollen etwa Mitte 20 sein. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit einer Sturmhaube beziehungsweise einem blauen Tuch maskiert. Einer der beiden ist etwa 1,75 Meter groß und auffällig dünn. Der andere ist etwa 1,60 Meter groß. Alle drei Täter sprechen nach Angaben der Polizei akzentfreies Deutsch.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Gerko Naumann