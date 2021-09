Auf der Horst

Die Grundschule Saturnring im Stadtteil Auf der Horst hat einen neuen Schulleiter. Maiko Kahler hat den Posten von Silvia Moritz übernommen, die 40 Jahre lang an der Einrichtung tätig war. Im Interview spricht der Kunst- und Sachkundelehrer darüber, warum er sich „mit offenen Augen“ für genau diese Grundschule entschieden hat und warum er den Begriff „Brennpunktschule“ schon jetzt nicht mehr hören will.

Guten Morgen, Herr Kahler. Sie sind erst seit ein paar Tagen an der Saturnringschule. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Der erste Eindruck liegt schon etwas länger zurück. Kurz nach der Stellenbekanntgabe nahm Frau Moritz Kontakt zu mir auf. Sie zeigte mir die Schule und es war ihr wichtig, eine gute Übergabe zu gewährleisten. Auch vom Kollegium wurde ich sehr herzlich aufgenommen. Alle haben sofort angekündigt, Aufgaben zu übernehmen, um mir den Start zu erleichtern. Das hat mich vor allem deshalb so gefreut, weil mein Motto lautet: „Wir leiten Schule“. Es geht nur im Team. Das gilt nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für den Hausmeister, die Mitarbeiterinnen im Sekretariat und die Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schulamtes der Stadt bin sehr freundlich begrüßt worden, die Bedingungen scheinen mir wirklich gut zu sein.

Und die Schülerinnen und Schüler?

Sie haben es ja gerade im Flur selbst erlebt: Es war keine Unruhe aus den Klassenräumen zu hören, obwohl alle Türen offen stehen. Das gibt mir ein richtig gutes Gefühl.

Sie haben in unserem ersten Telefonat erwähnt, dass Sie sich „mit offenen Augen“ für genau diese Schule entschieden haben. Was meinen Sie damit?

Ich bringe viele Erfahrungen mit Kindern und Eltern aus herausfordernden Gruppen mit. Zuletzt habe ich mich für das Regionale Landesamt für Schule und Bildung in Hannover unter anderem um Sinti-und-Roma-Kinder in Hannover gekümmert. Diese Zielgruppe habe ich ins Herz geschlossen. Wir müssen uns klar machen: Hier im Stadtteil leben Menschen, die sehr unterschiedliche Ansprüche und Hintergründe haben. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle die Grundlagen dafür bekommen, um später Arbeit zu finden. Vielleicht ist es eines unserer Kinder, das mir später Brot verkauft oder mich pflegt.

Vom Bandagisten zum Pädagogen: Das ist Maiko Kahler Eigentlich wollte Maiko Kahler nie Schulleiter werden, nicht einmal Lehrer wie sein Vater. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn hat der heute 52-Jährige eine Ausbildung als Bandagist absolviert, sich also um die Herstellung und das Anpassen medizinischer Hilfsmittel gekümmert. Mit 24 Jahren machte er sein Abitur nach. Bei der Bundeswehr lernte er einen Freund kennen, der Sonderpädagoge ist und ihn doch noch für den Beruf begeisterte. Kahler begann ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Hannover. Seine erste Station im Referendariat war eine Grundschule in Wettbergen. Über die Hauptschule Seelze als nächste Station landete Kahler an der Grundschule Marienwerder. 2009 trat er eine Stelle als Konrektor an der Grundschule Stammestraße in Hannover an. Seine Stelle dort bekleidete er zuletzt nur noch zur Hälfte. Die andere Hälfte arbeitete er für die Landesschulbehörde. Er betreute beruflich Reisende und deren Kinder, also etwa Menschen, die im Zirkus oder als Schausteller tätig sind. Parallel promovierte der 52-Jährige an der Universität zu dem Thema „Ökonomische Grundbildung bei Kindern unter besonderer Berücksichtigung des Themas Geld“ – und erwarb sich so einen Doktortitel. Seine Stelle an der Grundschule Saturnring im Stadtteil Auf der Horst hat Kahler offiziell zum 1. August angetreten. Der 52-Jährige lebt in Langenhagen. Er hat ist verheiratet und hat zwei Kinder (8 und zwölf Jahre).

Ihre Vorgängerin Silvia Moritz war seit 1981 an der Schule und hat lange gegen das Image als Brennpunktschule gekämpft. Sehen Sie das auch als Ihre Aufgabe an?

Nein, weil das hier keine Brennpunktschule ist. Merkmale für eine Brennpunktschule wären auch, dass jeden Tag die Polizei vor Ort ist oder der Rettungsdienst. Schulleitungen müssten Brandbriefe an Minister schreiben, weil ihnen die Probleme über den Kopf wachsen. Lehrkräfte würden sich frustriert wegbewerben. Nichts, absolut nichts davon ist hier der Fall. Ich sehe hier keine Polizei.

„Unsere Kinder kommen aus dem Stadtteil. Punkt.“

Gemeint ist ja, dass Kinder aus mehr als 20 Nationen die Saturnringschule besuchen. Da kann es zu Problemen kommen.

Den Satz von den „vielen Nationen“ habe ich direkt von der Homepage löschen lassen. Dort steht jetzt: Unsere Kinder kommen aus dem Stadtteil Auf der Horst. Punkt.

Aber Herausforderungen gibt es doch trotzdem?

Natürlich, vor allem bei der Sprache. Noch vor 20 Jahren hat man gesagt: Du musst Deutsch lernen, dann bist Du integriert. So einfach ist es aber nicht. Ein Beispiel: Wenn ein Kind ein Diktat in der Sprache seines Herkunftslandes beherrscht, dann schafft es auch viel schneller die gleiche Leistung im Fach Deutsch. Deshalb sollten wir auch mehr auf Unterrichtsanteile in verschiedenen Sprachen setzen, auch in anderen Fächern wie Sachunterricht und Mathematik. Das nennen wir Parallelisierung. Außerdem sollten die Kinder etwas über die Heimat ihrer Vorfahren lernen, auch das kann bei der Integration helfen.

Und welche Chancen sehen Sie an Ihrer Schule?

Wir können verhindern, dass es getrennte Gesellschaften gibt. Wir müssen die Gemeinsamkeiten herausfinden, egal woher die Familien stammen. Außerdem sind die Kinder total dankbar, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Das müssen wir nutzen.

Die Posten der Schulleiterin oder Schulleiters an Grundschulen sind derzeit oft vakant. Es heißt: Viel mehr Verantwortung, aber nur wenig mehr Geld. Warum tun Sie sich das an?

Weil ich so ziemlich alles andere in diesem Bereich schon gemacht habe – außer Kultusminister. Aber der Posten ist gerade besetzt. Aber im Ernst: Ich kann hier richtig was bewegen, eigene Entscheidungen treffen. Wir sprechen zum Beispiel gerade darüber, wie wir welche Räume in Zukunft nutzen wollen. Ich habe auch meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass sie sich frei entfalten können.

Negativer Coronatest ist Eintrittskarte zur Schule

Eine Frage zum aktuellen Schulstart: Derzeit müssen alle Kinder täglich einen Corona-Test machen. Wie funktioniert das?

Bisher klappt das gut. Die Kinder müssen den Test zu Hause machen, ein negatives Ergebnis ist ihre Eintrittskarte in die Schule. Das Beste ist aber: Wir haben sogar eine Lösung für die Einschulungsfeiern gefunden.

Nämlich?

Ursprünglich wollten wir jede Klasse in vier Teile trennen, um coronagerechte kleine Gruppen zu haben. Das wäre aber traurig gewesen. Das Problem war, dass vor den Ferien noch keine Tests für alle ausgeteilt worden sind. Das haben wir nachgeholt. Dafür haben sich Kolleginnen und Kollegen aufs Rad geschwungen, um die Tests an die Familien im Stadtteil zu verteilen. Auf diese Weise haben wir der Stadt sogar Geld fürs Porto gespart. Die Kinder haben ein Recht auf eine schöne Einschulung.

Wegen der Corona-Pandemie haben die Kinder im vergangenen Schuljahr in kleinen Gruppen gelernt. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Wie beurteilen Sie grundsätzlich die „Corona-Folgen“ für Ihre Schülerinnen und Schüler? Gibt es die oft zitierten „Abgehängten“?

Ich glaube schon, dass es die geben wird. Die heutigen Zweitklässler haben noch nie so etwas wie Gruppenarbeit oder einen gemeinsamen Stuhlkreis erlebt. Das Motto seit Beginn der Pandemie war ganz klar: „Steh’ nicht vom Platz auf“. Und Kinder sind viel empfänglicher für solche Regeln als Erwachsene, die alles hinterfragen. Ich sehe das auch bei meinem Sohn: Er trägt mittlerweile sogar eine Maske, wenn er es gar nicht müsste. Es ist unsere Aufgabe, den Kindern wieder den Spaß an der Schule zu vermitteln.

Sie haben sich schon sehr früh, Anfang der 2000er-Jahre, mit der Digitalisierung in Schulen beschäftigt. Wird Sie das Thema auch hier begleiten?

Digitalisierung ist schön und richtig, vor allem mit der passenden Technik. Die reine Anwendung vom Apps bringt meiner Meinung nach aber gar nichts. Kinder – vor allem im Grundschulalter – sollten auch lernen, selbst etwas mit eigenen Händen auf einem weißen Blatt zu schaffen. Die Erfahrung, in einem Atlas zu blättern, kann man einfach nicht am Tablet machen.

