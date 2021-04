Garbsen

Der massive Mangel an Krippen- und Kitaplätzen in Garbsen besorgt die SPD. Aktuell fehlen rund 1000 Plätze, heißt es in einer Anfrage der Partei an die Verwaltung. Zwar seien weitere Neubauten geplant, worauf die Stadt immer wieder hinweise. „Was aber sollen die Eltern tun, die jetzt auf einen Platz angewiesen sind?“, fragen die Sozialdemokraten in dem Schreiben, das vom Fraktionsvorsitzenden Karsten Vogel und dem SPD-Bürgermeisterkandidaten Claudio Provenzano unterzeichnet ist.

Deshalb macht die SPD selbst konkrete Vorschläge. Sie verweist etwa auf die leer stehende ehemalige Filiale der Sparkasse in Horst. „Wird das Gebäude auf eine Eignung als Krippe und/oder Kita geprüft?“, heißt es. Außerdem bringt die SPD eine sogenannte Wald-Kita ins Spiel. Die bräuchte neben einer Waldfläche nur „einen Bauwagen zum Aufwärmen und zum Lagern von Material“.

Eltern sammeln Unterschriften

Zuletzt hatten sich Mütter unter anderem aus Schloß Ricklingen und Frielingen beklagt. Die finden für ihre Jungen und Mädchen keine Plätze in Krippen und Kitas – oder nur in weit entfernten Stadtteilen. Deshalb haben sie eine Unterschriftenliste gestartet, um die Verwaltung auf ihre unbefriedigende Lage aufmerksam zu machen.

Von Gerko Naumann