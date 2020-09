Garbsen

Ein 52-Jähriger hat am Wochenende an einer Tankstelle in Garbsen einen Umschlag mit einem fünfstelligen Geldbetrag darin gefunden. Der Mann gab das Geld bei der Polizei in Garbsen ab. „Eine solch hohe Summe ist außergewöhnlich“, sagte Polizeihauptkommissar Norman Frigge, der die Ehrlichkeit des Garbseners lobte.

An welcher Tankstelle und wann sich der Vorfall genau abgespielt hat sowie die genaue Höhe der Summe will Frigge nicht sagen. Diese Informationen soll der bislang unbekannte Eigentümer des Geldes beim Fundbüro im Rathaus in Garbsen nennen. Dort wird die Polizei den Umschlag abgeben. Der 52-Jährige kann sich auf einen Finderlohn im dreistelligen Bereich freuen, sagte Frigge. Sollte sich der Eigentümer innerhalb eines halben Jahres nicht melden, habe er sogar Anspruch auf die gesamte Summe.

