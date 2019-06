Berenbostel

Ein Unbekannter hat am Donnerstag den Jibi-Markt an der Siemensstraße in Berenbostel überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann den Supermarkt gegen 11.40 Uhr. Er ging zur Kasse und bedrohte eine 37-jährige Angestellte mit einem Messer. Der Täter forderte Geld. Mit der Beute floh der Räuber aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin wurde bei den Überfall nicht verletzt.

So sah der Täter aus

Für die Tat werden Zeugen gesucht. Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte eine blasse Gesichtsfarbe und dunkle Augen, heißt es von der Polizei weiter. Während des Überfalls trug der Mann eine dunklen Hose sowie eine dunkle Sweatjacke mit hohem Kragen, der sein Gesicht teilweise bedeckte. Zudem hatte er eine schwarze Wollmütze auf. Das Alter des Täters wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Hinweise von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst in Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Gerko Naumann