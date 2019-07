Berenbostel

Ein offenbar drogensüchtiger Mann hat es der Polizei in Garbsen am Sonnabendmittag denkbar einfach gemacht: Er hinterließ in den Toilettenräumen einer Tankstelle an der Osterwalder Straße in Berenbostel nicht nur Kokain, sondern auch seinen Personalausweis. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle hatte zuvor die Polizei gerufen, weil der 41-Jährige auf sie sehr benommen gewirkt hatte. Der Mann berichtete der Angestellten, dass er den Schlüssel für die Toiletten nicht mehr finden könne – und lief dann weg.

Den Schlüssel entdeckte die Mitarbeiterin außen in der Tür steckend. Im Inneren der Toilette fand sie die Drogen. Dort lagen außerdem der Ausweis des Mannes, sein Handy und weitere persönliche Gegenstände. Der Mann muss sich demnächst wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten.

Von Gerko Naumann