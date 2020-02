Auf der Horst

Marc Masconi ist mit „We Sing“ wieder in der Aula des Schulzentrums I am Planetenring zu Gast. Alle, die Spaß am Singen haben, sollten sich den Termin am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, vormerken. Gemeinsam mit den Gästen singt der Künstler bekannte deutsche und internationale Hits aus den Bereichen Pop, Schlager, Oldies und Musicals der vergangenen 50 Jahre. Masconi begleitet den Gesang am Klavier.

Die Texte werden mit einem Beamer auf eine Leinwand projiziert. Bei seinen vorigen Konzerten in Garbsen begeisterte Masconi jeweils bis zu 200 Gäste.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Karten sind ab sofort im Kulturbüro der Stadt Garbsen, Telefon (05131) 707650, per E-Mail an kultur@garbsen.de und an der Abendkasse erhältlich.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens