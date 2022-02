Horst

Darf man das? Die Frage hat sich vermutlich jeder gestellt, bevor er am Sonnabend zur Show von Marcel Kösling in den Harlekin gegangen ist. Auch Kösling selbst. Darf man lachen, während in der Ukraine Menschen sterben? Unter Köslings Freunden sind auch ukrainische Künstler. Als er die Frage anspricht, wird es beklemmend. Jeder hat die Fernsehbilder im Kopf. Kösling hat seine Antwort gefunden. Sie stammt vom hannoverschen Kabarettisten Matthias Brodowy: „Wenn das Publikum da ist, ist es okay.“

Zauberei ganz nah am Publikum

Das Publikum ist da. Gäbe es nicht Corona, wäre der Harlekin ausverkauft gewesen. Kösling und seine Gäste erleben einen Abend voller Spannung. Spannend für Kösling, weil er die meisten Nummern seines neuen Programms „Streng geheim“ noch nie gespielt hat. Spannend für die rund 50 Gäste, weil sie vermutlich noch nie so unmittelbar Zauberei erlebt haben. Nach fast jeder Nummer erst Schweigen und Staunen und dann der Applaus, den der Künstler so lange nicht erleben durfte. Interaktion mit den Zuschauern ist Balsam für die Kösling-Seele und eine Wohltat für das Publikum, das den Abend einfach nur genießt, mitmacht, reagiert und unterstützt. Vielleicht darf Lachen trotz des Krieges sein, weil es gut tut und den Alltag einen Moment vergessen lässt.

Es gibt kein Entkommen

Köslings Show ist ein Mix aus Plauderei, Zauberei und musikalischem Entertainment, aber keine Abfolge von Nummern. Die Klammer für alle wohlgesetzten Puzzleteile ist das Wort Geheimnis. Spionage, Zauberei, politische Enthüllung, eheliche Unwahrheiten – damit spielt Kösling. Einige Gedanken, wie das Geheimnis um Helmut Kohls Parteimillionen, wirken etwas angestaubt. Die Figur Trump wäre zeitlich näher dran. Aber Kösling versteht es trotzdem, mit allem, was er tut, ein feinmaschiges Netz der Aufmerksamkeit auszuwerfen – es gibt kein Entkommen, vor allem nicht, wenn Kösling zaubert.

Brennt die Kerze kalt?

Autsch: Marcel Kösling hält seine Hand in die Flamme der Kerze, aber die Hand bleibt kalt. Quelle: Markus Holz

Bei Kösling kollidiert ein schwebender Tisch fast mit dem Publikum, brennt eine Kerze scheinbar kalt, kommt ein völlig verdrehter Zauberwürfel wohlgeordnet wieder aus einer Tüte. Überall ist das Publikum ganz nah dran. Wo möglich, beteiligt Kösling seine Gäste. Er lässt sich Lottozahlen zurufen, nimmt einen Umschlag von der Wand, den er während der Show niemals berührt hat, und lässt einen Gast einen alten Lottoschein mit eben den Publikumszahlen aus dem Kuvert ziehen. Unglaublich – Schweigen. Staunen. Applaus.

Die Lottozahlen bitte: Das Publikum wählt. Marcel Kösling hat das alles vorher gewusst. Quelle: Markus Holz

„Streng geheim“ auf Kreuzfahrt

„Streng geheim“ feiert Premiere am 15. Mai in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg. Bis dahin wird Kösling die Show noch 15 Mal als Vorpremiere zeigen, unter anderem auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Auftritt in Horst war erst der Auftakt. Und jede Aufführung wird ihm Anlass geben, noch etwas zu feilen. Zum Beispiel an der Reihenfolge: „Ich habe eine Nummer mit den Zauberwürfeln völlig vergessen“, gesteht Kösling, „das fiel mir kurz vor dem Ende wieder ein.“ Hat keiner gemerkt. Dass der Entertainer streckenweise vor lauter Aufregung zu schnell gesprochen hat, haben viele bemerkt.

Der gute alte Zauberwürfel: Marcel Kösling und sein Publikum vollbringen damit wahre Meisterwerke der Zauberei. Quelle: Markus Holz

In Horst ist eine Kamera mitgelaufen, Kösling wird sich die Aufzeichnung sehr genau ansehen. Er ist sehr selbstkritisch, wird viele Freunde befragen. Und am Ende der Vorpremieren, das ist unschwer vorauszusagen, wird es eine noch zauberhaftere Show werden, als es die Gäste im Harlekin erlebt haben. Zwei bis drei Jahre wird Kösling davon leben, bevor er mit der nächsten Vorpremiere auf die Horster Kleinkunstbühne kommt.

Die nächsten Harlekin-Künstler

Der Harlekin versucht jetzt, sich mit einem frischen Programm von der Corona-Pause zu erholen. Die nächsten Künstler sind Jens Neutag (27. März), Frederic Hormuth (9. April), Hans-Hermann Thielke (30. April), Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie (7. Mai) und Daniel Helfrich (11. Juni). Kartenbestellungen sind möglich per E-Mail an info@horsterharlekin.de und telefonisch unter (0 51 ­31) 45­ 59 35 (Anrufaufzeichner), außerdem donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr im Harlekin, Andreaestraße 16 in Horst.

Von Markus Holz