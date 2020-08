Berenbostel

Das Frühstücksbüffet im Landhaus am See ist gerade abgeräumt worden. „Laufrichtung“ steht mit Kreide auf der kleinen schwarzen Tafel, die auf dem Tisch lehnt, daneben prangt das Bild eines Mund- und Nasen-Schutzes. Seit Mitte Juli ist die Selbstbedienung am Büfett wieder möglich – in der Gastronomie gibt es weitere Lockerungen der Corona-Regelungen.

Beim vorherigen Besuch im Juni war das Restaurant am Berenbosteler See noch geschlossen, der Biergarten hatte gerade unter strengen Corona-Auflagen wieder geöffnet. Und wie geht es dem Unternehmen heute, mehr als fünf Monate nach dem Beginn der Krise?

„Bei uns herrscht noch längst nicht Normalbetrieb – und die Folgen der Krise sind für uns und unsere Mitarbeiter erheblich“, sagt Gastronom Marco Schaffeld, der das Landhaus am See mit seiner Frau Sina betreibt. „Wir haben Umsatzeinbußen von 85 Prozent.“ Rund 70 Hochzeiten seien seit März und bis Ende August abgesagt oder verschoben worden – wegen der aktuell geltenden Corona-Regeln, die nur maximal 50 Personen für eine Hochzeit zulassen. Auch viele Familienfeiern, etwa Konfirmationen, fallen weg. Die Mitarbeiter sind noch immer in Kurzarbeit.

Einbahnstraße und Maskenpflicht am Büfett: Seit Mitte Juli ist Selbstbedienung in der Gastronomie, wie hier im Landhaus am See, wieder möglich. Quelle: Jutta Grätz

Hochzeit zu Corona-Zeiten

„Aber wir haben in den vergangenen Wochen immerhin acht Hochzeiten ausrichten können, allerdings nur mit bis zu 50 Gästen“, sagt der Gastronom. In seiner Stimme schwingen Erleichterung und Ärger zugleich mit. Die Begrenzung der Personenzahl müsse nach dem 31. August unbedingt nach oben hin gelockert werden – wie in anderen Bundesländern auch, fordert Schaffeld. „Es kann doch nicht sein, dass in Hamburg Hochzeiten mit bis zu 150 Personen gefeiert werden können, und bei uns in Niedersachsen nur mit bis zu 50“, kritisiert er.

Wie geht’s (weiter), Garbsen? Seit Beginn der Corona-Krise haben wir über viele Menschen in Garbsen berichtet – etwa darüber, welche Verluste Geschäftsleute zu beklagen haben. Oder darüber, wie Eltern zurechtkommen, deren Kinder nicht in die Schule oder die Kita gehen dürfen. Jetzt, einige Wochen später, haben wir einige von ihnen erneut besucht. Wir wollten wissen: Wie ist es ihnen in der Zwischenzeit ergangen?

Und wie liefen die Hochzeiten in Zeiten der Corona-Pandemie? „Insgesamt sehr zurückhaltend“, berichtet Schaffeld. „Maximal zehn Gäste dürfen an einem Tisch sitzen, und nur diese zehn dürfen gemeinsam auf die Tanzfläche.“ Das Servicepersonal trage transparente Visiere, auch die Gäste müssen einen Mund-und Nasenschutz tragen, bis sie am Tisch sitzen. „Trotz allem waren es schöne Partys“, meint der Chef des Landhauses am See.

Das ans Landhaus am See angrenzende Zelt bietet Platz für Sommerfeste – in Corona-Zeiten derzeit allerdings nur für Feiern mit bis zu 50 Personen. Quelle: Jutta Grätz

„Wir hoffen nun auf den September“, sagt der 46-Jährige. Sollten die Regelungen gelockert werden, könne das Landhaus bis zum Jahresende noch weitere 30 Hochzeiten ausrichten. „Und ich würde gern ab September wieder volle Gehälter zahlen“, erklärt Schaffeld. Seine Mitarbeiter bekämen seit fünf Monaten weniger Geld. „Nicht einer hat sich seitdem krank gemeldet, alle ziehen sehr engagiert mit“, lobt der Gastronom. Aber nun sei eine Grenze erreicht. „Die weitere Entwicklung steht noch völlig in den Sternen – und wir haben schon Mitte August. Diese unklare Perspektive ist für uns das Schlimmste.“

Umso glücklicher ist er, dass sein Hotel gut gebucht ist. Trotz abgesagter Messen übernachten viele Tagungsgäste im Landhaus am See, und sie besuchen das Restaurant. Das ist derzeit nur abends von 18 bis 23 Uhr geöffnet. „Auch das wird sehr gut angenommen, nicht nur von Dienstreisenden“, sagt Schaffeld. Viele Gäste seien regelrecht dankbar, wieder essen gehen zu dürfen. „Dennoch: Das Sommergeschäft mit den vielen Feiern und Events ist für uns komplett verloren.“

Von Jutta Grätz