Berenbostel

Was ist bei einem Schwimmbadbesuch mindestens genauso wichtig wie das Handtuch, die Sonnencreme und die Taucherbrille? Na klar, eine Portion Pommes rot-weiß oder ein Eis am Imbiss. Diese und andere Speisen wird es künftig auch im neu aufgebauten Badepark Berenbostel geben, der noch in diesem Sommer eröffnet werden soll. Zubereitet werden sie dann vom gelernten Koch Mario Wickremasinghe, dessen Konzept die Verantwortlichen der Stadt Garbsen am meisten überzeugt hat.

Hier entsteht in den nächsten Wochen die Außenterrasse für die Gastronomie im Badepark. Quelle: Gerko Naumann

Wickremasinghe, den die meisten Menschen bei seinem Spitznamen Wicky rufen, stammt gebürtig aus Sri Lanka, dem „Mutterland der Gewürze“, wie er sagt. Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland und sagt: „Integration funktioniert auch über die Speisen.“ Damit sich alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in seinem kleinen Restaurant wohlfühlen, bietet er deshalb Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern an. „Ich kann die klassische Currywurst, aber auch ein echtes indisches Curry“, verspricht der neue Pächter.

Lesen Sie auch: Eröffnung des neuen Badeparks: So können Sie dabei sein

Mit drei bis vier Mitarbeitern will er darüber hinaus mexikanische Tacos, orientalische Falafel und Chicken-Nuggets anbieten. Getränke und Eis stehen natürlich auch auf der Speisekarte, sie werden an einem gesonderten Fenster ausgegeben, kündigt der Koch an. „Ich habe selbst zwei Kinder, mit denen ich gern zum Schwimmen gehe. Deshalb weiß ich, dass man nicht gern in einer Schlange wartet, wenn man sich nur ein Getränk holen will“, sagt er.

Eindrücke von der Baustelle: Der Badepark Berenbostel soll noch im Sommer 2021 eröffnet werden. Quelle: Gerko Naumann

Bislang hat Wickremasinghe vor allem in großen Kantinen gearbeitet – etwa in der des Landesarbeitsamtes und in der der Polizeidirektion Hannover an der Waterloostraße. Parallel zu seinem Engagement im Badepark führt er zudem eine Sportgaststätte in Hannover. Für den 53-Jährigen ist der Imbiss im Freizeit- und Familienbad in Berenbostel aber mehr als ein Nebenjob. „Gemeinsam zu essen bringt die Menschen zusammen. Das ist mein Ziel“, sagt er.

Lesen Sie auch: Preise, Öffnungszeiten, Attraktionen: Das müssen Sie zum neuen Badepark wissen

Damit hat die Stadt Garbsen eine wichtige Personalie für das neue Schwimmbad geklärt. Anfang des Jahres suchte sie öffentlich nach einem passenden Gastronomen. Daraufhin meldeten sich etwa ein Dutzend Interessenten, berichtet Jens Köhn, der für die Verwaltung der Bäder zuständig ist. „Eine gut geführte Gastronomie gehört sich einfach für ein solches Familienbad“, sagt er.

Diesen Raum können Familien für Kindergeburtstage mieten. Quelle: Gerko Naumann

Zu der gehört auch ein sogenannter Mehrzweckraum, den Badegäste mieten können – inklusive Verpflegung durch Wickremasinghe und sein Team. „Der Raum ist zum Beispiel für Kindergeburtstage gedacht“, sagt der Stadtmitarbeiter. Das Restaurant selbst verfügt über etwa 40 Plätze – 15 davon innen und etwa 25 auf der Außenterrasse, die noch gepflastert wird. Die Möbel stellt die Stadt dem neuen Pächter zur Verfügung. Auf Laufkundschaft braucht der allerdings nicht zu hoffen, sagt Köhn. „Die Gastronomie ist ausschließlich für Badegäste zugänglich.“

Die Eröffnung des Badeparks ist für den Sommer geplant. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, sagt Stadtsprecher Benjamin Irvin. Dazu ist auf der Baustelle noch zu viel zu tun. „In den nächsten Wochen geht aber hoffentlich alles Schlag auf Schlag“, kündigt Irvin an.

Von Gerko Naumann