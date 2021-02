Garbsen

Ist die Stadt Garbsen den Schneemassen auf Straßen und Wegen nicht gewachsen? Vier Tage nach den Niederschlägen sind Nebenstraßen noch immer schwer passierbar. Remondis hatte deshalb die Wertstoffabfuhr in der Region abgesagt. Wo große Maschinen räumen, gibt es Beschwerden über Schleuderschnee von der Straße auf den Gehwegen. Und ob der Marktplatz in Altgarbsen geräumt war oder nicht, darüber streiten Stadt und Marktgilde. Er ist in dieser Woche kurzfristig ausgefallen.

Marktleiter Uwe Schreiner ist am Donnerstag ungewöhnlich ungehalten. Er hatte die Stadt am Dienstag gebeten, den Kastanienplatz für den Wochenmarkt zu räumen. Am Donnerstag um 11 Uhr musste er den Platz für nicht befahrbar erklären. „Der Fischwagen misst 15 Meter, der hätte sich hier heillos festgefahren“, sagt Schreiner. Für Kunden sei der Platz nicht zumutbar gewesen. Die Sturzgefahr sei zu groß gewesen. Schreiner hat einige Händler noch erreicht. Andere nicht. „Das ist ärgerlich für alle Beteiligten“, sagt Schreiner.

Schneereste auf dem Marktplatz werden zu Matsch

Die Servicebetriebe Garbsen (SBG) hatten Schnee vom Platz geschoben. Weil das Pflaster nicht eben ist, blieb aber eine zentimeterhohe Schicht liegen, die am Nachmittag taute und matschig wurde. Splitt hätte die Rutschgefahr kaum gemindert. „Die SBG-Mitarbeiter waren am Donnerstagmorgen an zahlreichen anderen Stellen im Einsatz, sie konnten auf dem Kastanienplatz nicht mehr nachbessern“, schreibt Stadtpressesprecher Benjamin Irvin auf Nachfrage.

So sah der Kastanienplatz um 11 Uhr aus. Gefahrloses Markttreiben wäre nicht möglich gewesen. Quelle: privat

Wochenmarkt im Stadtteil Auf der Horst öffnet

Sichergestellt ist, dass der Wochenmarkt auf dem Hérouville-Platz im Stadtteil Auf der Horst am Freitag von 14 bis 18 Uhr öffnet. Die SBG-Mitarbeiter streuen am Vormittag Splitt. Marktleiter Jürgen Kabitsch ist ab 12 Uhr vor Ort. Wegen Corona kommen aber nur zwei bis drei Händler. „Gemüse und Obst wird es wegen des Frostes nicht geben“, sagt Kabitsch.

Die Verhältnisse auf den Hauptstraßen sind derweil relativ sicher und schneefrei. Anders ist es in Nebenstraßen und auf Gehwegen. Die SBG-Mitarbeiter „rotieren, können aber nicht überall gleichzeitig sein“, schreibt die Stadt. Der Räumdienst sei nie so kompliziert zu organisieren gewesen, wie jetzt: Maskenpflicht, Abstände, Hygienemaßnahmen, Lüften, Waschen, Duschen und dazu der Einsatz vieler Mitarbeiter gleichzeitig erschwere die Arbeit. „Das konnte nie geübt werden. Es ist für die Mitarbeiter sehr belastend. Die Qualität des Winterdienstes hat allerdings nicht gelitten“, sagt SBG-Chef Meino Heuer.

Schnee fliegt auf Gehwege

Anlieger in Frielingen haben sich dennoch beschwert, weil Räumfahrzeuge der Regionsstraßenmeisterei Berenbostel auf ihrer Durchfahrt schneefreie Gehwege wieder zugeschüttet haben. Das Phänomen ist aus jedem ähnlichen Winter bekannt und besonderes für Ältere ein Ärgernis. Meino Heuer erklärt dazu: „Die Schneepflüge müssen mit durchgängig gleicher Geschwindigkeit und gradlinig schieben. Weder in der Nacht noch am Tag können sie von der rechten Fahrspur abweichen, weil der Schnee sonst an den Seiten liegen bleiben und den Verkehr behindern würde.“ Zugeschüttete Gehwege seien nicht die Regel. „Es tut uns auch sehr leid, lässt sich aber nicht vermeiden“, schreibt Heuer. Komme das vor, sei das wie ein neuer Schneefall zu bewerten. Der Anlieger bleibe in der Pflicht zu räumen.

Priorität haben für SBG-Mitarbeiter die Haupt- und Verbindungsstraßen. Sie hätten danach gern Nebenstraßen freigeschoben. Aber durch den starken Wind sei es auf Hauptstraßen immer wieder zu Verwehungen gekommen. „Es waren alle Mitarbeiter von 3 bis 22 Uhr im Einsatz. Alle verfügbaren Fahrzeuge wurden eingesetzt“, schreibt Heuer.

