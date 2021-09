Altgarbsen

Schon der Anblick ist nichts für Menschen mit empfindlichem Magen, und der Geruch macht es noch schlimmer. Auf dem Kastanienplatz in Altgarbsen gibt es eine ziemlich dunkle, aber dennoch relativ zentral gelegene Ecke, die Geschäftsleuten und Händlern des Wochenmarktes seit Längerem große Probleme bereitet. Dort entdecken sie immer wieder menschliche Hinterlassenschaften. „Urin, Kot, Erbrochenes – das ist wirklich kein schöner Anblick“, sagt Marktleiter Uwe Schreiner von der Marktgilde.

Markthändler Gerwin Scharnhorst leidet besonders stark unter dem verschmutzen Platz. Seinen Stand, an dem er Geflügel, Eier und Kartoffeln anbietet, parkt er jeden Donnerstag direkt neben der besagten Ecke auf dem Kastanienplatz. „Kunden haben mir schon gesagt, dass sie hier nicht einkaufen wollen, weil es so stinkt. Das geht einfach nicht“, sagt Scharnhorst verärgert.

So sieht es donnerstags beim Wochenmarkt auf dem Kastanienplatz in Altgarbsen aus. Quelle: Gerko Naumann

Da Schreiner das genauso sieht, hat er sich in den vergangenen Wochen immer wieder an die Verwaltung der Stadt Garbsen gewandt. „Im Ordnungsamt habe ich am Telefon mehrfach gehört. ,Wir kümmern uns, wir geben ihr Anliegen weiter‘“, sagt der Marktleiter. Geschehen sei bisher nichts, was die Situation verbessert habe. Auch der restliche Platz sei oft – wenn überhaupt – nur sehr oberflächlich gereinigt, wenn die Händler anreisen. „Wir zahlen hier Miete, also können wir wohl auch verlangen, dass der Platz vernünftig gereinigt wird. Ich will von der Stadt Garbsen wissen: Warum passiert hier nichts?“

Sind Menschen aus der „Trinkerszene“ die Verursacher?

Bei den Verursachern, da sind sich die Markthändler einig, handelt es sich um Menschen aus der sogenannten Trinkerszene. „Wir haben schon mehrfach beobachtet, dass sie außerhalb der Marktzeiten hier auf den Bänken sitzen und trinken“, sagt Schreiner. Die Menschen täten ihm leid, aber ihr Verhalten sei auch eine ernsthafte Gefahr für den Markt. „Meine Leute haben schon genug zu kämpfen mit dem Wetter und den Corona-Regeln“, sagt Schreiner.

„Wir haben sowieso schon zu kämpfen“: Beim Wochenmarkt in Altgarbsen gelten weiterhin Corona-Regeln. Quelle: Gerko Naumann

Dass es ein Problem mit einer „schmutzigen Ecke“ auf dem Kastanienplatz gibt, war der Verwaltung bisher nicht bekannt, teilt Stadtsprecher Benjamin Irvin auf Anfrage mit. Die Stadt wisse hingegen, dass am Kastanienplatz gelegentlich Menschen sitzen, die Alkohol trinken. „Diese als ,Trinkerszene‘ zu bezeichnen und zu stigmatisieren halten wir für nicht tragfähig“, so Irvin. Grundsätzlich gelte: Der Kastanienplatz wird einmal wöchentlich, jeden Donnerstag vor dem Marktaufbau, von den Servicebetrieben gereinigt. In Ausnahmefällen von „außergewöhnlicher Verschmutzung“ könne es eine Sonderreinigung geben.

Im Februar gab es schon einmal Unstimmigkeiten zwischen Marktleiter Schreiner und der Stadt Garbsen. Damals ging es um die Frage, ob der Platz nach starken Schneefällen geräumt worden war oder nicht. Schreiner sagte den Markt kurzfristig wegen der Sturzgefahr für Händler und Kunden ab – und machte der Stadt Vorwürfe, ihre Pflichten nicht erfüllt zu haben.

Von Gerko Naumann