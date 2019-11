Die Grünen in Garbsen wollen im Haushalt eine Million Euro zusätzlich für die Sanierung der Schulen einplanen. Damit sollen die gröbsten Mängel beseitigt und der Brandschutz verbessert werden.

Kritik an alten Toiletten und Brandschutz: Grüne fordern eine Million Euro mehr für Schulen

