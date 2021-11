Horst

Das kulturinteressierte Publikum hat noch im November die Chance auf eine Premiere im Horster Harlekin: Martin Herrmann gastiert am Sonnabend, 20. November, ab 20 Uhr zum ersten Mal auf der Kleinkunstbühne. Im Gepäck hat er seinen sehnlichsten Wunsch: Witwer sein.

Denn Witwer zu sein sei ein beneidenswerter Status, meint Herrmann. „Man lebt in Frieden, weil die Gesellschaft den Grund des Friedens akzeptiert“, schreibt Herrmann. Sein Problem ist nur, dass er gar nicht verheiratet ist, vielleicht aus gutem Grund: Die Ehe sei ein Missverständnis. Schon Apostel Paulus habe das Heiraten für unnötig gehalten, das Paradies sei ja etwas anderes. Warum also durch eine Ehehölle gehen, wenn der Himmel offenstehe?, meint der Paulus-Jünger. So begibt sich der Kabarettist in die Rolle des Monowitwers und bietet sich als Scheinehemann an.

Preisträger mit Taschenharfe

Ansteckenden Humor attestieren Kritiker dem „brillanten“ Gitarristen. „So muss Kabarett sein: überraschend, frech, böse, witzig, spannend, fröhlich, geistreich mit Wortspielereien, die die Welt und die Menschen von einer ganz neuen Seite beleuchten“, schrieb die „Badische Zeitung“. Der im echten Leben stehende Vater und Ehemann, Jahrgang 1956, stammt aus Freiburg im Schwarzwald. 2018 wurde Herrmann von seinem Heimatland Baden-Württemberg mit dem Kleinkunstpreis geehrt. Wenn sich das Premierenpublikum zu benehmen weiß, erlebt es vielleicht auch Herrmanns tibetanische Taschenharfe – das wäre die zweite Harlekin-Premiere an diesem Abend.

Kalle Pohl nimmt Abschied

Kalle Pohl tritt am 11. Dezember im Harlekin auf – vielleicht zum letzten Mal. Quelle: privat

Auf Herrmann folgt Kalle: Das Urgestein der bundesdeutschen Kabarettistenliga, Kalle Pohl, kommt am Sonnabend, 11. Dezember, ab 20 Uhr mit einem Best-of-Programm in den Harlekin. Horst ist eine Station seiner Abschiedstournee. Pohl präsentiert die komischen Höhepunkte aus vorherigen Programmen, neue Gags und aberwitzige Dialoge mit Vetter Hein Spack und Tante Mimi – eben von allem das Beste. Am Sonnabend, 18. Dezember, gehört die Harlekin-Bühne ab 20 Uhr dem Musikcomedy-Duo Streckenbach & Köhler. Es soll richtig vorweihnachtlich werden. Streckenbach & Köhler schenken sich nichts.

Karten können für 20 Euro sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr im Horster Harlekin, Andreaestraße 16, erworben werden. Kartenreservierungen sind telefonisch unter (05131) 455935 und per E-Mail an info@horsterharlekin.de möglich. Die E-Mail sollte eine Rückrufnummer und die Kontaktdaten enthalten. Es gilt im Horster Harlekin die 2-G-Regelung. Die Zuschauer müssen am Eingang einen Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen und die ausgewiesenen Corona-Hygieneregeln beachten.

Von Markus Holz