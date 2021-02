Garbsen

Früher als geplant haben die Ehrenamtlichen vom Naturschutzbund (Nabu) Garbsen in diesem Jahr die Krötenschutzzäune ausgepackt und an der Gutenbergstraße auf Höhe des Regenrückhaltebeckens aufgestellt. „Wir haben schon rund 80 Kröten aus den Eimern gesammelt, nun können wir die weiteren Zäune in Garbsen in Ruhe aufstellen “, sagt Martina Märtz, die zweite Vorsitzende des Nabu und seit Kurzem die neue Naturschutzbeauftragte der Region Hannover für Garbsen.

Während Autos und Lkw mit knapp 80 Stundenkilometern vorbeirauschen – bei Tempo 50 während der Zeit der Krötenwanderung – spricht Märtz über ihre neue Funktion. In dieser Rolle soll die Juristin bei Naturschutzfragen zwischen den Bürgern und der Politik vermitteln. Die Region hat 26 solcher ehrenamtlichen Berater in den Kommunen. Auch die Storch- und Wolfsberater gehören dazu.

Seltene Vogelarten am Baugebiet Im Stühe

Ihren ersten Einsatz hatte Märtz bereits. Denn Anwohner und Bürger aus Horst bemängelten beim neuen Baugebiet Im Stühe die fehlende Berücksichtigung des Naturschutz. Dort wo das Neubaugebiet angesiedelt wird, befindet sich eigentlich der Lebensraum von seltenen Arten wie Rebhühnern und Fasanen. „Das Gutachten zu dem Baugebiet ist aus dem Jahre 2016 und somit veraltet“, sagt Märtz.

Sie kämpft nun gemeinsam mit Waldemar Wachtel, dem Vorsitzenden des Nabu Garbsen und Beisitzender im Garbsener Umwelt und Stadtentwicklungsausschuss, für eine bessere Vereinbarung von Wohnraumschaffung und Naturschutz.

Sorge um die Artenvielfalt

Kilometerweit entfernte künstliche Ausgleichsflächen seien laut den beiden Naturschützern nicht hilfreich. Wachtel verweist auf das 150 Hektar große Amazon-Sortierzentrum. Dafür habe Naturraum weichen müssen, verschiedene Vogelarten und Kröten seien komplett verschwunden. Dabei habe jede verlorene Art Auswirkungen auf die Biodiversität und die heimischen Ökosysteme, sagt Wachtel. „Der Mensch greift vermehrt in bestehende natürliche Kreisläufe ein, ohne über die Folgen nachzudenken.“ Drastische Rückgänge der Artenvielfalt von Vögeln, Amphibien und Insekten bereiten Wachtel und Märtz große Sorgen.

Dass die Ausrufung des Klimanotstands in Garbsen in den politischen Gremien versandet ist, sehen die beiden Naturschützern daher kritisch. Denn heutzutage sei es notwendig, jede Entscheidung – etwa bei neuen Straßen und Baugebieten – nach ökologischen Kriterien zu hinterfragen. Mit ihrer neuen Rolle als Naturschutzbeauftragte der Region Hannover möchte Märtz nun Umweltthemen in Garbsen eine kräftigere Stimme geben.

Info: Weitere Amphibienschutzzäune sowie Warnschilder werden in den kommenden Tagen an der Straße An der Universität, der Meyenfelder Straße, der Flemmingstraße, der Straße Im Fuchsfelde und am Blauen See aufgestellt. Wer den Nabu dabei unterstützen möchte, kann sich bei Dagmar Strube unter Telefon (05131) 92750, Annelies Redlich unter Telefon (05131) 6998 und Waldemar Wachtel unter Telefon (05137) 8779975 melden.

Von Torben Ritzinger