Horst

In einem großen Kochtopf vor Marion Weber blubbert der Grünkohl. Als sie den Deckel hochhebt, steigt ihr mehr Dampf entgegen als erwartet. „Huch, jetzt habe ich die Temperatur doch glatt hochgedreht, dabei wollte ich sie eigentlich runterdrehen“, sagt die erfahrene Köchin. Alles halb so wild, sie nimmt den Topf vom Herd, rührt ein paar Mal kräftig um und weiter geht’s mit der nächsten Portion.

Sie kochen für alle Generationen

Kochen wie am Fließband – das ist für ein etwa 20 Frauen (ja, einige wenige Männer gibt es auch) starkes Team der Kirchengemeinde Frielingen-Horst-Meyenfeld die typische Beschäftigung am Freitagvormittag. Vor genau zehn Jahren haben sie den sogenannten Mega-Mittagstisch im Gemeindehaus in Horst gegründet, das Mega steht dabei für Mehrgenerationen. „Vorbild war für uns die Kirchengemeinde Alt-Garbsen, die ein ähnliches Angebot schon hatte“, erinnert sich Weber.

Ein eingespieltes Team beim Kartoffelschälen: Erika Stieber (von links), Waltraud Kölling und Margarete Trumpf. Quelle: Gerko Naumann

Am Anfang kochte die Gruppe für etwa 30 Besucher pro Termin, vor Corona waren es im Schnitt bis zu 100. Für kleines Geld bekommen die freitags ein ganzes Menü serviert. Ein wöchentlich wechselnder Hauptgang plus Nachspeise kostet 4 Euro pro Person, für eine Tasse Kaffee bitten die Organisatorinnen um weitere 50 Cent. Von dem Erlös werden die Lebensmittel für die nächste Woche gekauft. „Ein Nachschlag ist natürlich immer inklusive“, verspricht Weber.

Die leitet das Kochteam von Beginn an, gemeinsam mit Petra Glatzel. Und Weber ist an diesem Freitag die Chefin in der Küche. Das bedeutet: Sie sucht das Gericht aus – heute eben Grünkohl mit Bregenwurst und Kartoffeln. Und sie macht die Ansagen. Wer hackt die Zwiebeln klein, wie viele Kartoffeln werden gebraucht und wie tief müssen die Würstchen in den Grünkohl getaucht werden. „Das ist wichtig für den Geschmack“, sagt Weber.

Am Herd gibt es eine Bestimmerin

Die klare Arbeitsteilung in der Küche hat nichts mit Hierarchie zu tun, betont die Organisatorin. „Hier sind alle gleich wichtig. Aber am Herd muss eben eine die Bestimmerin sein, sonst wird es unübersichtlich. Die Männer hier können zum Beispiel gut zuarbeiten“, sagt Weber und erntet dafür Lacher ihres Teams. Diese gute Stimmung zwischen den Helferinnen und Helfern sei ohnehin die Basis der vergangenen zehn Jahre, fügt sie hinzu: „Sonst würden ja nicht so viele so lange ehrenamtlich hier mitmachen.“

Ulrike Maier deckt die Tische im Gemeindehaus. Quelle: Gerko Naumann

Darauf mussten Gäste und Team in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie verzichten. Jetzt geht es wieder los, zur Freude von Glatzel. „Wir orientieren uns an den Regeln, die aktuell auch in der Gastronomie gelten, derzeit also 3G“, sagt sie. Für die Besucherinnen und Besucher bedeutet das: Sie müssen eine Maske bis zum Tisch tragen, werden dafür aber auch am Platz bedient. Essen zum Mitnehmen gibt es aber ausdrücklich nicht. „Uns geht es auch um die Gemeinschaft am Tisch, wer isst schon gern allein“, sagt Glatzel.

Damit die Gäste aus den umliegenden Dörfern auch gern wiederkommen, setzt das Team des Mega-Mittagstischs auf Abwechslung im Speiseplan. „Sehr beliebt ist unser Hähnchen in einer Früchte-Sahnesoße“, sagt Glatzel. „Und natürlich die Rouladen. Aber die gibt es nur vor Weihnachten, das ist viel Aufwand.“

Info: Der Mega-Mittagstischs ist immer freitags von 12 bis 14 Uhr geöffnet, im Gemeindehaus in Horst, Andreaestraße 9. Der jeweilige Speiseplan wird vorab im Gemeindebrief veröffentlicht. In den nächsten Wochen serviert das Team Lasagne (11. März), Gulasch (18. März) und Suppen mit Baguette (25. März).

Von Gerko Naumann