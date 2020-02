Schloss Ricklingen

Zwei Stunden körperliche Arbeit an der morgendlichen Luft – was sich anstrengend anhört, haben rund 50 Jugendliche und ein Dutzend Erwachsene auf dem Gelände des künftigen Waldbestattungshains in Schloß Ricklingen sichtlich genossen.

Die Garbsener Humanisten, Betreiber des dort entstehenden Ruhewaldes, und die Initiative Garbsen for Future, hatten zu der Aufräumaktion aufgerufen und damit den Startschuss für die Arbeiten in dem Waldgelände gegeben. Schüler der Ilmasi-Förderschule und der Oberschule Berenbostel, ihre Lehrer und Anwohner waren dem Aufruf gefolgt und räumten Totholz aus dem Wald. Dabei kämpften sie sich durch Brombeergesträuch und schleppten Äste und Sträucher zu einem bereitgestellten Anhänger.

„Es ist toll, was geschafft wird, wenn viele Hände anpacken“, sagt Sibylle van Luijk. Die Anwohnerin hatte sich spontan zum Mithelfen entschlossen, als sie von dem Aufruf las. „Uns ist es ein Anliegen, dass die Leute nicht nur hören, was man für ein besseres Klima tun kann, sondern auch mit anfassen“, sagt Garbsen-for-Future-Aktivistin Martina Märtz. „Und genau das wollen unsere Jugendlichen auch“, pflichtet Förderschullehrerin Eva-Maria Luig bei.

Initiative spendet 60 neue Bäume

Nachdem die 65 Freiwilligen den Waldboden gesäubert haben, werden ab Montag, 10. Februar, Fachleute geschädigte Bäume fällen und Stuken fräsen. „Danach können die 60 neuen Bäume eingepflanzt werden, die Garbsen for Future uns spendet“, sagt Karl-Otto Eckartsberg von den Humanisten.

Im März – so der Plan – soll dann ein zusammenhängender, gesunder Wald entstehen, in dem Urnenbestattungen an Bäumen angeboten werden. Auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück können bis zu 2000 Urnenplätze entstehen.

Von Gabriele Gerner