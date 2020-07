Garbsen-Mitte

Trotz Maske ist das etwas gequälte Lächeln von Carsten Clemens zu erahnen. Es spiegelt die aktuelle Gefühlslage des Betriebsleiters der Mensa am Maschinenbau-Campus in Garbsen wider: Es geht langsam voran, aber immerhin – es geht voran.

Die Zahl der Sitzplätze in der Mensa ist deutlich reduziert worden. Quelle: Gerko Naumann

Drei Monate lang war die Mensa in der Corona-Krise geschlossen. Sie war erst im vergangenen Jahr eröffnet worden. „Wir sind absolut froh und dankbar, dass wir jetzt überhaupt wieder öffnen dürfen“, sagt Clemens. Und die Zahlen des Studentenwerks Hannover als Betreiber zeigen, dass das keinesfalls selbstverständlich ist. Zehn der 14 Mensen in und um Hannover sind nach wie vor geschlossen.

Warum ist also ausgerechnet die Einrichtung in Garbsen geöffnet? Weil es dort derzeit im Vergleich zu anderen Standorten einfach mehr potenzielle Gäste gibt, erklärt Miriam Riemann vom Studentenwerk Hannover. „Wir haben uns dazu mit der Uni abgestimmt. Am Campus Maschinenbau sind durch Werkstatt und Laborarbeit zumindest teilweise Studierende und Mitarbeitende vor Ort.“ Die stetig steigende Nachfrage nach dem Angebot habe die Verantwortlichen in ihrem Kurs bestätigt.

Mit Maske: Dr. Noritsune Kawaharada besorgt sich in der Campus-Mensa ein Frühstück. Quelle: Gerko Naumann

Steigende Nachfrage – das klingt erstmal gut. Die Zahlen liegen aber noch deutlich unter denen vor der Krise, sagt Betriebsleiter Clemens. „An guten Tagen haben wir schon mal bis zu 750 Mahlzeiten ausgegeben. Heute sind es im Schnitt 200 bis 250.“ Das hat auch für die Mitarbeiter Konsequenzen. Noch immer sind alle in Kurzarbeit, sagt Clemens. Genau genommen arbeiten sie nur die Hälfte der Zeit, nämlich nur jede zweite Woche. „Wir haben zwei Teams gebildet, die sich nie begegnen“, sagt der Mensa-Chef. So solle sichergestellt werden, dass noch ein Team einsatzbereit bleibt, falls sich im anderen jemand mit dem Coronavirus infiziere.

Liste der Corona-Regeln ist lang

Damit genau das nicht passiert, ist die Liste der neuen Regeln lang. Zunächst ist die Zahl der Sitzplätze in dem lichtdurchfluteten Gebäude deutlich reduziert worden – von knapp 300 auf derzeit 77. Zudem herrscht im Gebäude die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. „Niemand macht das gern, aber es muss sein. Deshalb achten wir auch genau darauf“, sagt Clemens. Bei schönem Wetter sitzen die überwiegend jungen Gäste sowie meist draußen – dort allerdings nur mit maximal zehn Personen an einem Tisch.

Servicekraft Birgit Seiler übergibt am Eingang zur Mensa Tabletts und Besteck an die Gäste. Quelle: Gerko Naumann

Auf Abstand wird natürlich auch in der Mensa wert gelegt. Aufkleber auf dem Boden zeigen genau an, wie nah sich die Gäste höchstens kommen dürfen, ohne die 1,5-Meter-Grenze zu unterschreiten. „Wir geben gleich am Eingang Tabletts und Besteck aus. Niemand darf sich mehr selbst bedienen“, sagt Clemens. Auch die Auswahl der Gerichte sei eingeschränkt worden. Nach einem Start nur mit abgepackten Brötchen gibt es aber zumindest wieder zwei warme Gerichte zur Auswahl. In dieser Woche waren das etwa hausgemachte Pasta mit Bolognese-Soße, Kalbsragout mit Champignons und ein vegetarisches Schnitzel.

Gäste müssen Adresse hinterlassen

Wer sein Essen nicht zum Mitnehmen bestellt, muss Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlassen, sagt Clemens. Zudem haben die Verantwortlichen das Bargeld komplett abgeschafft, bezahlt wird nur noch per Karte. Das sind viele Änderungen auf einmal, die seine Mitarbeiter und die Gäste gut gemeistert haben, lobt der Betriebsleiter. Trotzdem hätte er einen Wunsch, dem ihm wohl niemand erfüllen kann: „Am liebsten würde ich aufwachen und merken, dass diese ganze Corona-Zeit nur ein Albtraum war.“

Nur vier der 14 Mensen des Studentenwerks Hannover sind derzeit mit strengen Corona-Regeln geöffnet. Die am Campus Maschinenbau in Garbsen ist eine davon. Quelle: Gerko Naumann

Info: Die Campus-Mensa ist derzeit montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Das Mittagessen geben die Mitarbeiter von 11.15 bis 13.30 Uhr aus. Das Angebot richtet sich nach Angaben des Studentenwerks Hannover in erster Linie an Studenten und Mitarbeiter der Hochschule – Gäste sind aber ebenfalls willkommen.

Von Gerko Naumann