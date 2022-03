Garbsen

Passend zum Frühlingsanfang macht das Wetter in Garbsen wieder gute Laune. Die ersten Krokusse, Osterglocken und andere Blüten blühen überall am Wegesrand und die Sonne zeigt sich bis zu zwölf Stunden am Tag. Unsere Schülerpraktikantin Amelie Lübbecke vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel hat das genutzt, um Garbsenerinnen und Garbsener zu fragen, wie sie ihre Zeit draußen bei dem guten Wetter nutzen.

„Das gute Wetter macht mich glücklich“

Eine Spaziergängerin im Stadtpark berichtet, wie schön es draußen ist: „Ich kann mich super entspannen und das gute Wetter macht mich glücklich. Ich meditiere draußen, beobachte die Wasservögel und genieße den Frühling in vollen Zügen“, sagt sie. Mit einem Lächeln fügt sie hinzu, dass sie draußen viel Kraft tanken und dadurch viel motivierter arbeiten könne. Der Beginn der Blütezeit bestärke sie darin, die Menschen mit einem freundlichen Lächeln zu grüßen.

Abkühlung: Schülerpraktikantin Amelie Lübbecke gönnt sich ein Eis. Quelle: Gerko Naumann

Die Begegnung mit einer Hundebesitzerin, die in der Mittagspause das schöne Wetter zum Gassi gehen nutzt, zeigt, wie froh die Menschen über den Frühling sind: „Ich habe nicht viel Zeit, trotzdem bin ich froh über den Sonnenschein und nutze ihn so gut es geht.“

Eine Mutter sitzt mit ihrem Kind am Schwarzen See im Stadtpark auf einer Bank. Sie hören Musik und summen fröhlich mit. Das Kind malt Bilder in bunten Farben aus. An einer anderen Stelle am See sitzt ein Angler mit seiner Ausrüstung. Er scheint zufrieden über das gute Wetter und den Beginn der Angelsaison. Nicht weit von ihm liest eine Frau auf einer Parkbank ein Buch. Zudem drehen einige Jogger aller Altersklassen ihre Runden um den Schwarzen See.

Sportlich unterwegs: Reinhold (von links) und Anna Bendiks machen eine Radtour mit ihren Freunden Elke Gerlach und Brigitte Dörries. Quelle: Amelie Lübbecke

Eine Gruppe Rentner macht eine gemeinsame Fahrradtour. Am See machen sie eine Pause. „Wir sind oft unterwegs. Heute nutzen wir das super Wetter aus und verzichten auf die Arbeit im Garten. Die Sonne macht einfach glücklich und lässt sich auf dem Fahrrad super genießen“, erzählen die vier Senioren, die gute Freunde sind.

Picknick, Eis essen und grillen

Zwei Mütter, die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz Zeit verbringen, empfinden das gute Wetter und die Zeit im Freien als willkommene Ablenkung zum momentanen Weltgeschehen. „Wir gehen oft raus mit unseren Kindern. Die Kleinen lieben es, draußen herumzutollen und Inliner oder Fahrrad zu fahren. Wir picknicken oft auf dem Spielplatz und gehen bei sonnigem Wetter gern Eis essen.“ Die Eltern freuen sich besonders darauf, endlich wieder im Garten grillen und draußen essen zu können.

Toben in der Sonne: Kuzey (5) und sein Opa Peter Schmidt genießen das Wetter auf dem Piraten-Spielplatz. Quelle: Gerko Naumann

Auch der Spielplatz am Berenbosteler See ist beliebt. Auf dem Piratenschiff zu spielen macht dem fünfjährigen Kuzey sichtlich viel Spaß – und auch sein Opa Peter Schmidt hält beim Klettern noch erstaunlich gut mit.

„Meine Frau hat mich von der Couch gejagt“

Ein älteres Ehepaar macht einen Spaziergang im Stadtpark. Der Mann erzählt lachend: „Meine Frau hat mich bei dem wunderschönen Wetter von der Couch gejagt. Der Spaziergang eine willkommene Abwechslung. Künftig werde ich wieder öfter raus gehen. Besonders wenn die Sonne so schön scheint und es endlich wieder wärmer wird.“

Verliebt am See: Nicole Langmesser und Björn Senger sitzen auf einer Bank in der Sonne. Quelle: Gerko Naumann

In einem sind sich Garbsens Bürgerinnen und Bürger also offenbar einig: Es lohnt sich, wieder nach draußen zu gehen. Das gilt auch für die nächsten Tage. Zumindest bis Sonnabend sagen die Experten frühlingshafte Temperaturen von 17 Grad und viel Sonnenschein vorher. Es dürfte also auch weiterhin lebhaft zugehen in Eisdielen und Parks.

Info: Haben Sie auch schöne Frühlingsfotos in Garbsen und Umgebung gemacht? Schicken Sie sie uns gern per E-Mail an garbsen@haz.de oder neuepresse@haz.de – wir veröffentlichen sie dann online als Bildergalerie.

Von Amelie Lübbecke