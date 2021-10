Garbsen

Am Ball bleiben will die Per-Mertesacker-Stiftung bei der Stärkung von Mädchen in Garbsen. Deshalb startet sie ein neues Mädchen-Fußballprojekt – und schickt damit ein erfolgreiches Projekt in eine weitere Runde.

Für dieses bestimmte Projekt werden Mädchen der Jahrgänge 2011, 2012 und 2013 gesucht, die Spaß an Bewegung und Fußball haben, um eine neue Fußballmannschaft beim Garbsener SC zu gründen. Im Fokus steht dabei die soziale Integration. „Ziel ist es, die Mädchen über den Zeitraum von bis zu zehn Jahren, bis hin zum Schulabschluss, mit einem abwechslungsreichen Angebot aus Sport, Lern- und Sprachförderung zu unterstützen“, sagt Marcus Olm vom Stiftungsrat.

Namensgeber und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung ist der ehemalige Fußballprofi und Nationalspieler Per Mertesacker. Quelle: Florian Petrow / Archiv

Shuttle-Service bringt Mädchen zum Training

Eine Partnerschaft gibt es bereits mit der Grundschule Osterberg auf der Horst, auch mit der Ratsschule in Berenbostel gibt es Kontakt. „Unser Appell mitzumachen, richtet sich grundsätzlich auch an andere Stadtteile“, so der Stiftungsrat. Damit das Ganze so niedrigschwellig wie möglich ist, richtet die Stiftung sogar einen Shuttle-Service ein, um die Mädchen zum Training zu bringen.

Nicht nur um Fußball geht es dabei, auch wenn der Sport alle zusammenbringe. Wertevermittlung, Demokratie- und Umweltbildung spielen eine wichtige Rolle bei dem Projekt, das sich vor allem an Migranten, an Mädchen mit Lernschwäche und sozial Benachteiligte richtet. „Aber auch alle anderen sind uns willkommen“, sagt Olm.

Bereits seit mehreren Jahren fördert die Per-Mertesacker-Stiftung Mädchen über den Fußball-Sport, hat bereits eine andere Mädchenmannschaft und arbeitete dafür mit der Saturnringschule und der Karoline-Herschel-Realschule sowie der Ratsschule zusammen.

Das neue Projekt soll nach den Herbstferien auf der Anlage des Garbsener SC starten. Bewerben kann man sich ab sofort. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stiftung unter www.per-mertesacker-stiftung.de und telefonisch bei der Projekt-Pädagogin Burcu Kaya unter Telefon (0160) 7539596.

Von Simon Polreich