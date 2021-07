Altgarbsen

Aufmerksam hat der Garbsener Michael Engel in den vergangenen Tagen die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verfolgt. Er hat Videos im Internet angeschaut, Daten und Fakten gelesen und sogar die Warnungen vor dem Hochwasser auf seiner App verfolgt. „Was dort passiert ist, ist furchtbar und nicht vorstellbar“, sagt er. Dennoch weiß der Wissenschaftsjournalist im Ruhestand, dass solche extremen Wetterereignisse immer häufiger werden.

Gegen große Hitze und auch heftigere Regenfälle will er im Kleinen vorsorgen. Und so stehen in seinem Garten nicht nur mehrere kühlende Birken. Neben einem Gartentisch mit zwei Bänken hat Engel eine 3,8 Meter lange, 2,2 Meter breite und 0,5 Meter tiefe Grube ausgehoben. Da hinein leitet er das Wasser aus den Regenrinnen seines Hauses.

Becken kann Kanalisation entlasten

„Das Wasser kommt also nicht in die Kanalisation, sondern kann hier im Garten versickern“, sagt er. Ein solches sogenanntes Retentionsbecken kann dabei helfen, die Kanalisation zu entlasten, wenn schnell viel Regen fällt. Auch bei größeren Bauvorhaben werden zunehmend solche Flächen mitgeplant. „Es muss Räume geben, in die das Wasser fließen kann“, sagt Engel. Bei Starkregenkatastrophen, wie Deutschland sie derzeit vor allem im Westen beobachten kann, helfe ein solches Becken, das etwa 2000 Liter Wasser fasst, allerdings nicht aus. „Für solche Massen ist es sinnlos.“

Lesen Sie auch: Ausflugsziel und Klimaschutz: Bund fördert Blau-Grünen Ring mit 750.000 Euro

Das Regenwasser vom Dach fließt über große Rohre in die Retentionsfläche im Garten. Quelle: Linda Tonn

„Das ist gewissermaßen Regenwassermanagement im Kleinen“, sagt Ehefrau Susanna Wilhelm, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 1992 in dem Haus am Mühlenbergsweg wohnt. Das Ehepaar ist gut über den Klimaschutz informiert, recherchiert, welche Möglichkeiten es für Privatleute gibt, und denkt auch über Maßnahmen nach, die künftig bei der Stadtplanung mitgedacht werden müssen. „Es werden zu viele Flächen für Pkw-Stellflächen versiegelt“, sagt Engel. Das dürfe nicht mehr sein. Zudem müssten Eigentümer von Garagen darüber nachdenken, ob man darauf nicht Systeme anbringen könnte, die das Wasser klug ableiten können. „Das Problem sind ja die Mengen, die bei Starkregen auf einmal herunterkommen“, sagt Engel.

Global denken, lokal handeln

Seine Retentionsfläche im Garten ist ein ehemaliger Sandkasten. Die Leitungen von der Regenrinne bis dorthin hat er selbst gelegt. „Das sind kleine Dinge, die jeder machen kann, und die allen helfen würden“, so der Altgarbsener. „Mein Motto ist: Global denken und lokal handeln.“

Jedes Mal, wenn es stark regnet, schaut er vom Haus aus in sein Becken, wie der Wasserspiegel steigt. „Übergelaufen ist es noch nie.“ Wenn die Regenfälle stärker und häufiger werden, könnte er die Fläche sogar noch vergrößern. „Das Wasser steht hier nie lange drin“, sagt der Klimaschützer. „Entweder es versickert oder die Birke holt es sich.“

Von Linda Tonn