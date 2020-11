Osterwald

Der SV Wacker Osterwald gerät in der Corona-Krise zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Das hat der Vorsitzende Michael Koch der Verwaltungsspitze der Stadt Garbsen in einem offenen Brief mitgeteilt. Darin schreibt er, der Verein habe durch Austritte der Mitglieder etwa 10 Prozent seiner Einnahmen verloren – „bei nahezu unveränderten Ausgaben“. Neueintritte seien derzeit nicht zu verzeichnen.

Um den negativen Trend zu stoppen, fordert Koch eine zumindest teilweise Öffnung der Sporthallen in Garbsen im zweiten Teil-Lockdown. Das sei rechtlich erlaubt, so der Wacker-Chef. Bundes- und Landesregierung hätten trotz der Einschränkungen des täglichen Lebens die Möglichkeit für den individuellen Sport erhalten. Dazu gehören beispielsweise Tennis und Tischtennis, wenn die jeweiligen strengen Corona-Konzepte eingehalten werden.

Koch fordert versprochene Hilfe ein

„Die totale Schließung der Sporthallen ist mir deshalb völlig unverständlich“, schreibt Koch in dem Brief, der an Sozialdezernentin Monika Probst und Bürgermeister Christian Grahl adressiert ist. Letzterer hatte den Vereinen im ersten Teil-Lockdown Hilfe zugesagt. Die fordert Koch jetzt ein und sagt: „Bitte überdenken Sie Ihre Haltung und öffnen Sie wenigstens für den Individualsport die städtischen Hallen.“

