Ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Garbsen hat am Sonnabendabend mindestens einen Verletzten gefordert. Der Brand war um kurz vor 20 Uhr in dem Gebäude am Mühlenbergsweg im Stadtteil Altgarbsen ausgebrochen. Der Grund dafür ist bislang unklar.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen von mehreren Drehleitern aus. Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude aufgehalten haben, ist noch nicht bekannt. Die Straße vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus ist weiträumig abgesperrt.

Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner