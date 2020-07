Garbsen-Mitte

Ein Motorradfahrer ist am Sonnabendnachmittag bei einem Unfall auf der Kreuzung Gutenbergstraße/Meyenfelder Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, war der 68-Jährige auf der Gutenbergstraße in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs. Auf der Kreuzung übersah ihn ein Autofahrer, der von der Meyenfelder Straßes rechts in die Gutenbergstraße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn