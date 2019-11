Garbsen

Die Mobile Jugendarbeit der Stadt Garbsen bietet in diesem Monat zwei sportliche Ausflüge für Kinder- und Jugendliche ab sieben Jahren an. Angeboten werden Schwimmen und Eislaufen. Beide Fahrten starten am Freizeitheim Planetenring.

100 Meter lange Röhrenrutsche

Mit den Citymobilen geht es am Freitag, 15. November, in das Spaß- und Erlebnisbad Wasserwelt Langenhagen. Dort gibt es unter anderem eine fast 100 Meter lange Reifenröhrenrutsche und einen Strömungskanal. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Schwimmabzeichen Seepferdchen. Neben Schwimmsachen ist der Eintritt von 4 Euro mitzubringen. Abfahrt ist um 15 Uhr, Rückkehr um 20 Uhr.

Vergnügen auf Schlittschuhen

Die Fahrt zum Schlittschuhlaufen im Ice-House Mellendorf beginnt am Freitag, 22. November, um 15 Uhr. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Das Eintrittsgeld in Höhe von 3 Euro sowie Verpflegung oder etwas Taschengeld sind mitzubringen. Schlittschuhe können auch ausgeliehen werden. Anmeldungen sind unter Telefon (05131) 707720 oder per E-Mail an moja.garbsen@web.de möglich.

Von Anke Lütjens