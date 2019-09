Osterwald

Zu wenige Kunden, zu wenig Umsatz: Der mobile Wochenmarkt am ehemaligen NP-Markt in Osterwald Oberende steht schon nach etwas mehr als drei Monaten vor dem Aus. Seit Mitte Mai hatten dort dienstags von 13 bis 15 Uhr fahrende Verkaufsstände von Fleischer Gawehn aus Wunstorf und Bäcker Marquardt aus Schloß Ricklingen gehalten, zuletzt auch ein Gemüsehändler aus Hannover. „Die drei Händler sind in der vergangen Woche auf mich zugekommen und haben mich informiert, dass die Resonanz für sie zu gering sei“, sagt der Osterwalder Ortsbürgermeister Rolf-Günther Traenapp. „Damit wird das Angebot ab sofort eingestellt.“

Katharina Lehmann ist mit Kinderwagen und Sohn zum Verkaufswagen der Fleischerei Gawehn gekommen. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Einkaufsmöglichkeit für Oberende dringend gesucht

Nachdem im April 2016 der NP-Markt an der Hauptstraße in Oberende geschlossen hat, haben die Osterwalder und Heitlinger keine Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe mehr. Traenapp wollte das ändern und hatte die Händler angesprochen. Auch wenn die ersten Reaktionen vieler Osterwalder auf den mobilen Markt sehr positiv gewesen seien, habe sich der Verkauf für die Händler nicht gerechnet, so Traenapp. Es seien schlichtweg zu wenige Kunden auf den kleinen Markt gekommen, viele Bürger hätten sich zögerlich gezeigt. „Ein paar Stammkunden reichen eben nicht auf, um den Aufwand der Geschäftsleute zu decken“, betont der Ortsbürgermeister.

Über die Gründe für das Zögern der Osterwalder kann Traenapp nur mutmaßen. „Vielleicht war die Mittagszeit für viele junge Familien, Berufstätige oder ältere Menschen ungünstig. Oder es fehlten schlichtweg Dinge des täglichen Bedarfs wie Milch und Butter, die Kunden auf einem größeren Markt finden“, sagt Traenapp. Das Scheitern des mobilen Marktes hält ihn jedoch nicht davon ab, über neue Ideen nachzudenken. „Wir benötigen dringend wieder einen Nahversorger für Osterwald Oberende und Heitlingen“, meint der Ortsbürgermeister.

Laden als Genossenschaft?

Dafür hat Traenapp noch weitere Ideen: „Ich könnte mir ein Genossenschaftsmodell für einen Frischmarkt in dem leerstehenden Laden vorstellen“, sagt er. Erfolgreiche Beispiele dafür gebe es in Resse und Fuhrberg. Seit 2009 gibt es den Markt an der Straße Altes Dorf in Resse. Bürger haben dafür eine „Genossenschaft Infrastruktur für Resse“ gegründet. Mit dem Modell, bei dem die Mitglieder Anteile erwerben konnten, haben die Resser ihren Supermarkt im Ort gerettet. In Fuhrberg ist vor einigen Jahren ein ähnliches Konzept umgesetzt worden.

„Die Voraussetzungen in Osterwald für ein Genossenschaftsmodell sind sogar noch besser“, sagt Traenapp. „Im Gegensatz zu den Ressern, die neu bauen mussten, haben wir bereits einen Laden.“ Der Ortsbürgermeister will sich über Details zu dem Modell informieren und offensiv nach einem Betreiber für einen Frischmarkt suchen. Außerdem erhöhe sich möglicherweise die Identifikation der Osterwalder mit einem Laden, an dem sie selbst beteiligt seien.

„Die Bürger haben es ein Stück weit selbst in der Hand“, sagt der Ortsbürgermeister. „So ein Laden trägt sich nur, wenn man dort nicht nur Kleinigkeiten kauft.“ Und Traenapp feilt schon an der nächsten Idee: „Wenn dort tatsächlich ein Nahversorger entsteht, hat Eisproduzent Giorgio Capalbo Interesse signalisiert, nebenan ein Café zu eröffnen“, berichtet Traenapp.

Von Jutta Grätz