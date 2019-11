Berenbostel

Das Geräusch einer Dampflok schallt durch die Cafeteria des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel (GSG). Wenige Meter weiter lässt ein Besucher per Knopfdruck in einem Miniaturdorf die Kirchenglocken erklingen. Die Illusion, in einem Zug zu sitzen und Landschaften an sich vorbeiziehen zu sehen, ist perfekt....