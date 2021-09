Auf der Horst

Am Sonnabend gegen 21.50 Uhr ist ein Abfallcontainer-Unterstand an der Straße Auf der Horst ausgebrannt. Die Box zählte zu den neuen, modernen Stellplätzen im Wohnquartier von Semmelhaack. Die Einhausungen sind nicht abgeschlossen.

Ein Anwohner hatte den Brand bei der Polizei gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Garbsen löschte das Feuer. Ein Container wurde vollständig zerstört, die lackierten Profilbleche der Verkleidung sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Nach Schätzung der Polizei soll der Schaden bei etwa 1000 Euro liegen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Sachbeschädigung aus. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht. Zeugen sind gebeten, sich unter (05131) 7014515 bei der Polizei in Garbsen zu melden.

Semmelhaack hat reagiert

Durch die Hitze ist der Lack der Verkleidung gerissen, die Profilbleche sind beschädigt. Quelle: Markus Holz

Containerbrände sind seit den großen Serien in den Jahren 2013 und 2014 in Garben ein im Wortsinn heißes Thema. Damals standen die meisten Papier-, Müll- und Wertstoffcontainer in Umzäunungen aus Holz und meist nah an den Häusern – sie boten Brandstiftern keinen Widerstand. Danach hatte die Stadt die großen Wohnungsbauunternehmen Semmelhaack und Baum dazu bewegen können, stabilere und abschließbare Unterstände, abgesetzt von den Mietwohnungen zu bauen. Semmelhaack ist der Vereinbarung in den vergangenen Jahren nachgekommen. Im Quartier der Unternehmensgruppe Baum südlich der Straße Auf der Horst sind noch immer Holzeinfassungen zu finden.

Türen sind nicht abgeschlossen

Der Unterstand für Container an der Straße Auf der Horst gehört zu den modernen im Quartier, ist aber nicht abschließbar . Quelle: Markus Holz

Die modernen Stellanlagen bei Semmelhaack haben ein festes Fundament, Stahlträger, ein Dach und grau lackierte Profilbleche als Verkleidung. Die Türen sind ausgestattet für die Montage von Schließanlagen, es gibt aber keine Schlösser. Die Einhausungen sind für jeden zugänglich.

Von Markus Holz