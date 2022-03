Berenbostel

Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist in Garbsen weiter ungebrochen. Einen großen Anteil daran haben Mitglieder des Motorradclubs „Alte Bruderschaft“ aus Berenbostel. Dessen Vizepräsident, der nur bei seinem Spitznamen „Wolfi“ genannt werden will, hat selbst seine Wurzeln zum Teil in der Ukraine. „Schon direkt zu Beginn des Krieges habe ich mir gesagt: Wir müssen etwas tun für die Bevölkerung“, sagt er.

Und das haben „Wolfi“ und seine Mitstreiter auch bereits umgesetzt: Sie waren kürzlich mit einem Team und einem 40-Tonner im Kriegsgebiet und haben nach eigenen Angaben Güter im Wert von rund 1,5 Millionen Euro abgeliefert, von denen viele von Privatleuten und Unternehmen aus Garbsen gespendet worden sind. „Darunter waren Medikamente, Verbandsmaterial, Hygieneprodukte, Windeln, Schlafsäcke und Isomatten“, berichtet „Wolfi“.

Unternehmen stellt Auflieger zur Verfügung

Auch die Kosten für die Fahrt – wegen der gestiegenen Dieselkosten allein rund 2000 Euro – spendeten die Motorradfreunde. Ein Unternehmen für Fahrzeugbau aus Garbsen stellte zudem kostenlos einen Auflieger zur Verfügung, mit dem die Helferinnen und Helfer die Spenden transportierten. „Und zwar kostenlos, mir ist das Herz vor Freude in die Hose gerutscht“, sagt „Wolfi“.

Große Hilfsbereitschaft: An vielen Orten in Garbsen sammeln Menschen Spenden für die Ukraine - wie hier auf dem Gelände einer Spedition in Berenbostel. Quelle: Gerko Naumann

Auf ihrem Weg in die Ukraine machten die Motorradfreunde noch in dessen alter Heimat Schwedt in Brandenburg halt. Dort verluden sie in einem Krankenhaus ein Röntgengerät, das ihnen der Landkreis gespendet hatte. „Jetzt war der Auflieger im wahrsten Sinne des Wortes voll bis unters Dach“, so der Vizepräsident.

„Mir kommen immer noch die Tränen“

Mit den gesammelten Spenden an Bord ging es dann weiter bis etwa 120 Kilometer ins Landesinnere der Ukraine. In der Nähe von Lwiw übergab die Gruppe aus Garbsen die Spenden, die nun an Krankenhäuser und andere Einrichtungen vor Ort verteilt werden. In der Ukraine selbst sahen die Garbsener „endlose Schlangen von Flüchtlingsströmen“, sagt „Wolfi“ und ergänzt: „Mir kommen immer noch die Tränen beim Gedanken daran.“

Deshalb ist die Hilfsbereitschaft mit der Aktion der Berenbosteler auch noch lange nicht erschöpft. „In dieser Woche wollen wir wieder los“, kündigt „Wolfi“ an. Dann wollen die Motorradfreunde mit zwei 40-Tonnern aufbrechen und unter anderem einen gespendeten Rettungswagen in die Ukraine bringen.

Info: Wer den Motorradclub „Alte Bruderschaft“ mit Spenden bei seiner Arbeit unterstützen will, erreicht „Wolfi“ unter Telefon (0173) 4278426.