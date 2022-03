Ein Motorradclub, eine Spedition und Privatleute aus Garbsen-Berenbostel sammeln Spenden für die Menschen im in der Ukraine. Die wollen sie teilweise noch selbst in dieser Woche ins Kriegsgebiet bringen.

„Wolfi“ (links) und „Hajot“ vom Motorradclub „Alte Bruderschaft“ in Berenbostel sortieren die Spenden, die sie am Freitag in die Ukraine bringen wollen. Quelle: Gerko Naumann