Berenbostel/Meyenfeld

Ein 67-Jähriger aus Langenhagen ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Berenbostel und Meyenfeld schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer stand gegen 12.25 Uhr an einer Ampel an der Philipp-Reis-Straße, um die Bundesstraße in Richtung der Gutenbergstraße zu überqueren, teilte die Polizei in Garbsen mit. Dabei gab er offenbar zu viel Gas, prallte gegen eine Laterne und fiel anschließend auf die Straße.

Der Mann wurde bei dem Aufprall und dem Sturz schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad gehört einem Motorradgeschäft aus Garbsen, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige befand sich auf einer Probefahrt. An der Maschine entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Laterne wurde ebenfalls stark beschädigt und abgebaut. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 6 teilweise gesperrt. Es kam zu Staus.

Von Gerko Naumann