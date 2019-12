Garbsen

Die Abfuhr von Restmüll, Papier und gelben Säcken verschiebt sich wegen der Weihnachtsfeiertage. Dem Entsorgungsunternehmen Aha zufolge wird in Garbsen am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26., Dezember, kein Müll abgeholt.

Aha holt die Rest- und Bioabfälle sowie das Altpapier an den darauffolgenden Werktagen ab: Am Freitag, 27. Dezember, werden die Mittwochstouren und ein Teil der Donnerstagstouren nachgeholt, am Sonnabend, 28. Dezember, werden ebenfalls noch Donnerstagstouren gefahren, außerdem die gesamte Freitagstour.

Gelbe Säcke werden später geholt

Nach dem Neujahrstag am Mittwoch, 1. Januar 2020, verschiebt sich die Abfuhr ebenfalls. Sie wird jeweils einen Tag später nachgeholt – also bis inklusive Sonnabend, 4. Januar.

Auch der Entsorger Remondis wird die gelben Säcke verzögert abholen. Die regulären Mittwochs- und Donnerstagstouren verschieben sich auf Freitag, 27. Dezember, teilte das Unternehmen mit. Die Freitagstouren werde am Sonnabend, 28. Dezember, nachgeholt. Ähnliches gilt für die Tage nach Neujahr.

Der Wertstoffhof am Heinrich-Nordhoff-Ring 1 bleibt an Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr geschlossen.

Von Jutta Grätz